Sabrina Rojas le respondió a Luciano Castro y predijo el final de su noviazgo con Griselda Siciliani

“Sacalo de atrás de la pantalla”, atinó a pedir Augusto Tartúfoli tras ver la nota de Luciano en Intrusos hablando de su amor por Griselda en medio de la batalla que le declaró Rojas.

Claro que tras señalar la facha del ex Jugate Conmigo, la conductora se jactó de haberlo tenido "en su mejor momento". "Eso es real. Lo usé cuando tenía apenas unos 33 años, era una bomba, protagonista, estaba allá arriba. Era todo. Ahora es un señor de 50, fachero. Siempre con su sonrisa ganadora. Es facha el gordo”, lanzó filosa Sabrina.

Y tras aclarar que las gafas con las que se lo vio "no son de sol", Rojas hizo saber que Luciano "no ve", y repitió picante "a veces no ve, no siente”.

Sabrina Rojas, Tartu y Luciano Castro de fondo - captura Pasó en América.jpg

La predicción de Sabrina Rojas sobre el romance de Luciana Castro con Griselda Siciliani

Fue así que tras esta ácida introducción, Sabrina Rojas analizó las declaraciones de Luciano Castro. “Sucedieron cosas, que no vamos a contar, y se nota que está más pollerudo que nunca. Suscribo. El gordo cuando se manda cagadas se pone pollerudo”, disparó la conductora de Pasó en América.

Y conociendo de memoria al papá de sus hijos, luego de más de una década juntos, Sabrina dejó entrever que esta relación con Siciliani no tiene futuro, al deslizar que “él tiene como enamoramientos muy fuertes. Yo veo pasar gente, y así va a pasar”.

“Es una historia de amor que yo ya sé el final. Va a ser distinto a otros, pero el final ya lo sé”, remarcó con seguridad. Al tiempo que siguió: “Después él viene llorando, y me dice ‘¿pero vos sos bruja?’. No, tengo sentido común, boludo. No soy bruja”.

Acto seguido, agregó explosiva: “Dice que Griselda siempre está. Que te vaya a buscar los lentes que tenías puestos a la óptica que, como una boluda, te los fui a buscar yo. Para cosas divertidas estamos todos. Yo siempre estoy. Yo soy familia”.

“Al gordo lo quiero, está hermoso. Va a hacer una obra. Él sabe que acá estoy, siempre... Está pollerudo, cagado en las patas”, sumó con un dejo de misterio para finalizar letal: “Es de una obviedad. Cuando está pollerudo, ellos se muestran mucho juntos. Se hacen los superados. Yo, desde acá, como pochoclos”.