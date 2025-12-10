A24.com

IRÓNICO

La extraña actitud de Adrián Suar con Fabián Mazzei cuando se lo cruza en los eventos

En medio de la defensa a Araceli González, el actor Fabián Mazzei comentó cómo reacciona Adrián Suar cada vez que se encuentran en algún evento.

10 dic 2025, 10:55
La reaparición en televisión de Araceli González en el programa Otro día perdido (El Trece) y sus declaraciones posteriores para LAM (América TV) rememoraron una antigua polémica en el espectáculo cuando la actriz se separó de Adrián Suar en medio un gran escándalo y a los años la actriz inició su relación con Fabián Mazzei, con quien se casó en 2013.

En una entrevista para LAM, Mazzei rompió el silencio y bancó a su pareja en medio del revuelo medíatico que se volvió a generar y confesó cómo reacciona Suar cada vez que se cruzan de casualidad en algún evento.

Fabián Mazzei defendió a Araceli González y lanzó un ácido palito contra Adrián Suar: "El bueno es..."

Fabián Mazzei defendió a Araceli González y lanzó un ácido palito contra Adrián Suar: El bueno es...

"La veo en los canales que anda por acá, por allá", dijo sobre Griselda Siciliani, ex de Suar. "¿Se cruzaron alguna vez?", le consultó Ángel de Brito. "No nunca y si me cruzo la saludo", afirmó el artista.

"¿Y con Adrián tampoco lo pudiste hablar todo esto?", le preguntó el conductor. Y ahí el actor comentó con ironía y una sonrisa en su rostro: "No, no tengo nada que hablar con Adrián. Si me lo he cruzado en Martín Fierro, todo bien pero nada, se ve que siempre se cruza alguien... Nunca nos llegamos a saludar".

"La mano no se le niega a nadie", dejó en claro Fabián Mazzei, quien explicó sobre esta situación: "El tema no es mío, es con Araceli. Lo que no me gusta a mí es la mentira: que el bueno sea malo y el malo sea bueno, no es una cuestión de roles".

Fabián Mazzei defendió a Araceli González por la eterna polémica con Adrián Suar

Fabián Mazzei brindó una extensa entrevista para LAM (América Tv) tras el revuelo que generó la reaparición en televisión de su esposa Araceli González.

"No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludes. Ahí me enojo", aclaró firme el actor.

En cuanto al video que subió González a las redes respondiendo a las críticas recidas, el actor expresó: "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona, que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá".

"A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande", siguió Mazzei.

"A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera", insistió.

Y en cuanto a su distancia laboral de Pol-Ka, Araceli González aseguró que fue su ex pareja el que se encargó de que ellos no vuelvan a trabajar en El Trece.

"En el único lugar que no trabajé fue en Polka, pero puede ser una decisión mía, nada más. La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo", finalizó Fabián Mazzei.

