La extraña actitud de Adrián Suar con Fabián Mazzei cuando se lo cruza en los eventos

"La mano no se le niega a nadie", dejó en claro Fabián Mazzei, quien explicó sobre esta situación: "El tema no es mío, es con Araceli. Lo que no me gusta a mí es la mentira: que el bueno sea malo y el malo sea bueno, no es una cuestión de roles".

Fabián Mazzei defendió a Araceli González por la eterna polémica con Adrián Suar

Fabián Mazzei brindó una extensa entrevista para LAM (América Tv) tras el revuelo que generó la reaparición en televisión de su esposa Araceli González.

"No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludes. Ahí me enojo", aclaró firme el actor.

En cuanto al video que subió González a las redes respondiendo a las críticas recidas, el actor expresó: "Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otra persona, que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá".

"A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande", siguió Mazzei.

"A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera", insistió.

Y en cuanto a su distancia laboral de Pol-Ka, Araceli González aseguró que fue su ex pareja el que se encargó de que ellos no vuelvan a trabajar en El Trece.

"En el único lugar que no trabajé fue en Polka, pero puede ser una decisión mía, nada más. La gente toma decisiones y son personales, que no tiene nada que ver con el trabajo", finalizó Fabián Mazzei.