Santiago del Moro muy fuerte sobre la detención de Marcelo Corazza: "Con los chicos no"

"Este programa nos ha llevado por diferentes lugares, era el programa que siempre soñé hacer, y hoy me toca salir a hablar de esto. El canal acaba de emitir un comunicado con respecto a un empleado de hace veinte años que es el señor Marcelo Corazza, y la acusación que se le hace es espantosa", comenzó Del Moro.

Embed

"A mi personalmente, como persona, ser humano y como papá es un lugar al que me cuesta mucho llegar, y pido justicia absoluta y en caso de ser culpable el peor de los castigos. Si una persona es acusada tiene derecho a defenderse, pero tengo las mismas dudas que ustedes, las mismas preguntas que ustedes", añadió.

"Con los chicos no": la dura frase de Santiago del Moro al inicio de Gran Hermano 2022

"Personalmente no lo conozco más allá de un cruce acá, el está trabajando en este programa y muchos más, y todos estamos en shock, con las mismas o más incertidumbre que ustedes. No quería salir y leer el comunicado, pero imagínense que teníamos las mismas dudas que ustedes", continuó el conductor.

"No tengo más que decir, cuando se habla del gran primo no es el tampoco. Gran primo es otro productor con la voz distorsionada, Marcelo Corazza no tiene nada que ver con la casa, sí con este estudio. Yo, en nombre mío y de mis compañeros pedimos justicia, con los chicos no, ni ayer ni hoy ni nunca. Es un tema que me toca mucho, no por algo personal, pero sí me ocupa y como les dije no tengo ningún tipo de mirada piadosa con ese delito en particular", concluyó.

image.png

El comunicado de Telefe tras la detención de Marcelo Corazza

"Como es de público conocimiento Marcelo Corazza, ex participante de Gran Hermano - Primera Edición - y empleado de Telefe, ha sido detenido fruto de una investigación judicial sobre corrupción de menores", comienza el comunicado de la empresa.

"Telefe colaborará con la justicia inmediatamente en tanto sea requerido. Telefe ha suspendido preventivamente a Marcelo Corazza, tal como la ley lo regula, hasta que la justicia clarifique esta situación. Por último esperamos y abogamos por el rápido esclarecimiento de los hechos", concluye el texto que fue difundido la noche del lunes minutos antes del inicio de Gran Hermano 2022.