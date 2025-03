¡Se acabó el misterio! L-Gante habló de su relación con Wanda Nara y sorprendió a todos: "No pude"

"Él me confirma que no ve a Wanda desde la semana pasada”, explicó el comunicador. Inmediatamente, Zaffora mostró el chat de WhatsApp y leyó: “Yo le pregunto a Elián: quería saber cómo está acompañando a Wanda y me pone ‘hola, ¿cómo va? No la pude contactar en estos días’”.

"'¿Están juntos o ya no más?' le pregunto y me dice 'nada nuevo'", siguió el periodista y analizó: "Hay más dudas que certezas".

Luego, Zaffora agregó: "Cuando le pregunté a Wanda por L-Gante me dice: 'Y qué te contó Elián, qué te dijo'. Se están tirando la pelota. Van a volver seguramente, porque esta pareja va y viene".

La jugada maliciosa de Mauro Icardi para provocar la furia de Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladó a Milán, la ciudad donde vivieron la mediática y jugador durante año. En los tribunales italianos se define el divorcio millonario del futbolista y su ex pareja.

En Puro Show (El Trece), la periodista Majo Martino recorrió algunos de los lugares céntricos de esa ciudad, famosa por la moda internacional.

Mientras mostraban las calles de Milán, Pochi de Gossipeame sumó un dato que deja en evidencia que Mauro busca provocar la furia de Wanda Nara.

"Yo me acuerdo que Wanda me contó que Mauro iba a ciertos lugares allá en Milán con la China, que son los lugares a los que a ella le gustaba ir y no a él", afirmó la amiga de la mediática.

"Lo que ella me decía es que había mucho mensaje subliminal porque se entendía que él iba a los lugares que ella solía ir con las hijas y él nunca las acompañaba", sentenció.