Se confirmó la fecha del debut de Yanina Latorre con Sálvese quien pueda en América TV

La viste ESCANDALIZAR la tv argentina La viste convertirse en la REINA DE LAS PRIMICIAS Y ahora, la vas a ver COMO NUNCA ANTES Yanina Latorre llega a la pantalla de América CON SU PROPIO PROGRAMA Sálvese Quien Pueda, #SQP, desde el 17 DE MARZO a las 19 por #AméricaTV

Hasta el momento los panelistas confirmados que acompañarán a la conductora en SQP son Lizardo Ponce, Fede Popgold, y habrá una tercera silla cuyo ocupante aún no fue develado.

El programa será emitido antes de LAM (América TV), y su conductor y compañero, Ángel de Brito, expresó: "Me parece que ya era hora de que se pruebe en la conducción. Para mí, hace rato, hace dos o tres años, que tendría que estar conduciendo".

Yanina Latorre arremetió contra Morena Rial y Wanda Nara por sus incumplimientos en la justicia: "Impunes"

Yanina Latorre disparó para todos lados y apuntó este jueves contra Wanda Nara y Morena Rial por sus incumplimientos en la justicia. "Se creen impunes", opinó.

En su programa radial de El Observador, la angelita comenzó diciendo: "A mí lo que me pasa con ella y me pasa con Wanda, que no es una delincuente pero está incumpliendo en la Justicia, es que tienen una impunidad... como bueno 'el juez me dijo que le dé a las pibas, no se las doy'. Wanda tiene 240 millones de pesos acumulados en multas por incuplimiento a la Justicia. No las paga y no se presenta".

"La otra entró a robar y le parece poca cosa. Quería ir a trabajar de panelista, le quiere hacer juicio a Carmen Barbieri, pero a la que agarraron robando es a ella. Amenaza al padre que si no la saca va a hablar. No tocó fondo Morena, no va a tocar fondo, no le interesa", consideró sobre la hija de Jorge Rial.

"Para mí, tiene una escala de valores distintos. Realmente le chupa todo un huevo, realmente no le importa nada", siguió Yanina.

Ahí, una de sus colegas acotó: "Es que hasta ahora no tuvo consecuencias con sus actos". "No le importan los hijos, abandonó uno en Córdoba y tiene uno con el que salió a afanar, hay que ir a afanar con un bebé", le respondió.