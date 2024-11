Se conocieron los motivos de la ruptura de Fede Bal y Flor Díaz

"¿Hubo terceros o terceras en discordia?", consultó Federico Seeber, que reemplazó a Carmen Barbieri en la conducción. "No, No hay nada raro en el medio. Simplemente se desgastó el vínculo", sumó Majo Martino.

"Voy a aprovechar que no está acá... ¿Cómo es como suegra Carmen?", planteó el periodista. "Estefi la tuvo como suegra!", lanzó Martino, picante. "Yo no la tuve como suegra, pero sí la conozco mucho y la verdad es que es una copada", señaló Berardi.

Habrá que esperar para ver si es una separación definitiva o hay chances de una reconciliación más adelante.

Se separaron Fede Bal y Flor Díaz: el motivo de la ruptura

El martes en Intrusos (América TV) confirmaron que terminó la relación entre Fede Bal y Flor Díaz. "Están separados. Me dicen que no lo veían del todo bien", contó el periodista Guido Záffora al anunciar la ruptura.

El actor y conductor está atravesando por el duelo luego de distanciarse de la bailarina. "Está muy triste por la ruptura", añadió el panelista, que se comunicó con allegados a la pareja.

Guido indicó que Fede había decidido apostar todo a su relación con Díaz porque - por primera vez - estaba al lado de una chica cero mediática. "Lo de ellos iba bien porque ella no era mediática, con bajo perfil, pero bueno, no funcionó y decidieron tomar caminos separados", advirtió.

Pampito se comunicó con Carmen Barbieri, que aseguró no saber nada sobre la separación. "Me lo imaginaba. Él se quedó con la perrita de ella... y no sé nada más. Él no me cuenta y yo no pregunto. Ella está en México y Fede, en Cuba", le dijo al conductora de Mañanísima.

En julio se hablaba de una crisis entre Fede y Flor. A parecer, hicieron todo lo posible para seguir adelante, pero el vínculo se desgastó y tomaron la firme determinación de distanciarse.