Se conoció el infierno por el que pasó Romina Gaetani la noche de la agresión de su expareja

El relato continúa con el momento posterior a la agresión. “Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que trasladó a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, indica textualmente la declaración oficial. Durante todo ese proceso, la actriz estuvo acompañada por una amiga que presenció parte de lo sucedido y será testigo en la causa.

Los estudios médicos posteriores constataron lesiones leves compatibles con un episodio de violencia de género agravado por el vínculo. En el parte médico se detallan: “escoriaciones en el dorsal izquierdo, el antebrazo derecho y la cadera, además de un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha”.

Este martes 6 de enero, Romina Gaetani deberá presentarse ante la Justicia para ratificar la denuncia. Lo hará junto a su abogado, Ignacio Trimarco, en un centro de asistencia a la víctima, mientras avanza la investigación judicial y se define la situación procesal de su expareja. En este contexto, las próximas horas serán claves para el futuro judicial del acusado.

Qué dijo el abogado de Romina Gaetani

La situación que atraviesa Romina Gaetani generó una profunda conmoción luego de que trascendiera que la actriz fue víctima de un grave episodio de violencia de género. El hecho ocurrió semanas atrás y tuvo como consecuencia su internación en un sanatorio de Pilar, además de la posterior denuncia penal contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh.

Con el objetivo de llevar claridad y evitar especulaciones, quien salió a hablar fue su abogado, Ignacio Trimarco. En una entrevista con Lape Club Social Informativo (América TV), el letrado brindó detalles tanto sobre el estado de salud de la actriz como sobre el avance de la causa judicial.

En primer lugar, llevó tranquilidad respecto al plano médico y explicó que Romina recibió atención inmediata ese mismo día, fue evaluada por los profesionales y obtuvo el alta. Actualmente se encuentra en su casa, acompañada por su madre, su hermano y un grupo cercano de amigas que la contienen en este momento difícil. “Ella está estable desde lo físico, pero emocionalmente muy golpeada”, aclaró el abogado.

Según señaló, fue la propia actriz quien le pidió que hablara públicamente para transmitir calma y agradecer la preocupación recibida. Además, confirmó que la denuncia ya fue ratificada y que Romina se puso a disposición de la Justicia para que el episodio sea investigado en profundidad.

Al referirse a lo sucedido, Trimarco explicó que la pareja se encontraba atravesando un proceso de separación y que la relación venía deteriorada. En ese contexto, la actriz se dirigió al domicilio de su expareja, mantuvieron una discusión y allí se produjo la agresión física.

El abogado también aportó un dato relevante para la causa al señalar que, si bien existieron previamente episodios de violencia de otro tipo, esta fue la primera vez que se llegó a una agresión física: “Nunca se había llegado a un límite tan grave”.

En relación con la investigación judicial, confirmó que la fiscalía solicitó las cámaras de seguridad del lugar, dado que el hecho habría ocurrido en el ingreso a la vivienda. “Son pruebas fundamentales en hechos que muchas veces suceden puertas adentro. Además, hay testigos”, explicó. También indicó que ya se dispusieron medidas de protección para la actriz.

“No era una relación totalmente cerrada, todavía había sentimientos. Esto le pone un final abrupto y doloroso”, expresó el letrado, y subrayó la importancia de sostener las denuncias para evitar que la violencia continúe escalando.



