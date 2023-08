Se conoció el nuevo romance de Floppy Tesouro: "Él la presentó en sociedad"

Si bien la modelo no dio declaraciones al respecto, y por el momento no tienen publicaciones juntos, ambos se siguen en sus redes sociales.

"A partir de ahí él la empezó a invitar a salir, ella no quería, pero él insistió y Floppy terminó accediendo. Fueron a una fiesta, él presentó a Floppy en sociedad, y oficialmente están en una relación", continuó Ochoa y mostró las imágenes de la primera cita de ambos.

“Biagio vive en Miami y comparten mucho tiempo allá porque Floppy está mucho ahí también. Él se dedica a los bienes raíces como su ex marido”, detalló.

Floppy Tesouro quiere sumarse a LAM como angelita fija: "Ángel piensa que yo soy..."

No existe ningún tipo de dudas que Floppy Tesouro es una de las personalidades más versátiles en el momento, debido a que es actriz, modelo y conductora, tal y como ella misma lo indica.

Y ahora, mientras analiza algunas propuestas de trabajo para lo que queda del año, Floppy habló con PrimiciasYa y explicó el motivo por el cual no estará en el Bailando 2023 y manifestó que le gustaría sumarse a LAM, el exitoso ciclo que conduce Ángel de Brito por América, como angelita fija.

"Me encuentro en un muy buen momento, la verdad que con mucho trabajo y muy abocada a mi hija también, Estoy viajando mucho con el tema del fitnees. Lo principal que estoy en un muy buen momento conmigo misma y disfrutando mucho de salidas con amigas, con mi hija y disfrutar de mi trabajo como siempre lo hice", comenzó diciendo Tesouro en dialogo con este portal, durante su visita al circo Rodas.

Luego explicó el motivo por el cual no podrá estar este año en el Bailando: "Estoy analizando propuestas laborales. Yo trabajé mucho con Marcelo Tinelli, he crecido mucho en los Bailando que hice como siete más los Cantando... Pero en esta ocasión no puedo formar parte del Bailando por el accidente que tuve hace poco tiempo con las fracturas de los calcaneos y se me hace imposible. Quizás en algún ritmo pueda participar, algo tranquilo que no tenga tantos trucos o me implique demasiado esfuerzo físico".

Por último, manifestó que le gustaría sumarse a LAM: "Tengo otras propuestas y me guataría volver hacer televisión. Ser angelita podría ser una opción, si Ángel lo decide... Yo soy una angelita en la vida, ¿qué hace que no me llamó? Soy angelita pero también a veces me convierto en diablita (risas)... Yo estuve como angelita invitada varias veces, he compartido con las chicas, pero fija de angelita todavía no. Falta que mi amigo Angelito me diga 'ya está, sos angelita'. Me encantaría, sería una alegría porque yo lo quiero. Él piensa que soy tan buena, pero ojo que puedo sacar lo picante que llevo dentro. Él sabe que yo tengo de todo".