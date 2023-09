Se conoció un audio explosivo de Juliana Díaz que pone en duda el intento de suicidio de Maxi Guidici

Embed

Una de ellas es la de Martina Stewart, que, en una nota con Socio del espectáculo, dudó de la palabra de Maxi. "Al final no era un blíster, sino una pastilla y, después, no era... no sé qué... era una vaso de alcohol", señaló.

La chica de Tigre fue por más y compartió un audio contundente de Juliana, en el cual dice que le llamó la atención que -luego del intento de suicidio- Maxi no tenía olor a alcohol.

Finalmente, Martina fulminó sin vueltas a Maxi. "Para mí es todo un show. Todos queremos show y un poco de prensa, pero todo tiene un límite", sentenció la ex GH.

Juliana Díaz Maxi Guidici.jpeg

Cuándo comienza Gran Hermano 2023: las dos fechas tentativas y el inicio del casting

Hace unas semanas, al aire en Fuera de joda, el streaming de los ex participantes de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció que el popular reality regresará en el último mes del año a la televisión.

“No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”, manifestó en ese entonces el conductor, en diálogo con Nacho, La Tora, Julieta y Daniela.

Pese a que en su momento Santiago se mostró esquivo a decir una fecha exacta de debut, según La Pavada de Crónica, en Telefe estarían por decidirse entre dos fechas tentativas: el 11 o el 18 de diciembre.

En lo que respecta al casting, los productores comenzaron a realizar las primeras entrevistas presenciales. A partir de lo que ocurrió con Maxi Guidici, que tuvo un intento de suicidio, este año pondrá especial énfasis en brindar mayor contención psicológica a los aspirantes a ingresar a la casa más famosa del país.