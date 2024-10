Se conoció un nuevo audio con una tensa discusión entre Elba Marcovecchio y Barbara Lanata

Según informó el periodista Diego Esteves, este intercambio entre ambas se habría dado a fines del mes de agosto, cuando el periodista estaba en estado crítico.

Audio Elba y Barbara

-Hola Elba, ¿qué te pasa?

-Nada.

-Ah porque mi papá no me llamó que no estaba, que le dijiste que estaba alucinando.

-Si, bueno estaba delirando, te pueden contar las chicas.

-No pero, espera, así de paso hablamos nosotras...

-No, yo me tengo que ir. Me están esperando las chicas.

-¿Leíste mi mensaje de hoy a las 5?

-No, no lo leí.

-Ah, porque….

-Me voy, después hablamos.

-Es que quiero hablar con vos un segundo.

-En otro momento.

-Elba no puede ser que no podamos hablar nunca. Te mandé 20 mensajes míos.

-No es momento, no es lugar.

-¿No es momento y no es lugar ahora para hablar? ¿No te parece que es momento que mi papá está internado?

-Chau.

-Elba, ¿a vos te parece hacer esto? ¿Me podes hablar?

-No, yo no voy a hablar con tus mentiras.

-¿Mentiras yo? Te lo pedí en el mensaje escribiéndote si podías venir.

-Y vine, no tengo nada que hablar con vos.

Apareció Elba Marcovecchio y habló de la salud de Jorge Lanata y la feroz interna con sus hijas

La abogada Elba Marcovecchio se presentó esta mañana a tribunales para declarar tras la denuncia que realizaron las hijas de Jorge Lanata y habló con DDM (América) acerca de la salud de su esposo y la interna familiar.

La esposa del periodista estuvo alrededor de tres horas declarando y a la salida, expresó: “Para mí lo más importante es Jorge, lo ha sido siempre desde el primer día que lo conocí. Hace 109 días que estamos con esta internación y es muy triste atravesar todo esto”.

“Jorge está maso menos bien. Esto es una batalla y Jorge es un gladiador, yo tengo mucha fe que vamos a salir adelante”, afirmó en cuanto a su salud.

Por otro lado, se refirió a la polémica con Lola y Barbara Lanata y declaró: “Nosotras no tenemos diálogo por un montón de cosas que han pasado, y a Jorge es lo peor que le puede pasar, que todas estas cuestiones se estén ventilando públicamente".

"Más allá de no tener diálogo directo, por las cuestiones médicas he tenido siempre contacto por intermediarios y lo pedí expresamente. He tenido muchas internaciones con Jorge y la realidad es una sola, las hemos pasado nosotros. Entonces a mí parece excelente que las hijas se involucren. No solo que está bien, sino que las cabezas piensan mejor", concluyó.