Se definió quién será la conductora de Todas las tardes tras la renuncia de Maju lozano

De esta forma, la actual conductora de Nara que Ver (El Nueve) permanecerá al frente del programa durante una semana y luego se definirá a otra figura para el resto de la temporada.

Nara Ferragut

Esta noche, durante la emisión de LAM (América Tv), el conductor Ángel de Brito reveló la renuncia de una famosa conductora, tal como lo había adelantado en sus redes sociales.

“Otro tema del día que me sorprendió es la renuncia de una conductora muy famosa, muy reconocida. Es su séptimo año de programa, y renunció hoy, lunes”, comenzó contando Ángel en vivo y destacó: “Termina a fin de mes, no termina abruptamente, ni se va a ir mal cuando lo haga”.

“Estoy hablando de Maju Lozano que renunció a su programa de Canal 9. Lamentablemente el canal está pasando un momento difícil de crisis económica, problemas en los pagos de sueldo y otras internas qué hay dentro”, indicó el conductor en referencia al programa Todas las Tardes.

Sin embargo, a pesar de la aclaración, Ángel explicó que los motivos de la decisión de Maju no estaban relacionados a lo económico. "Me contaron que estaba incómoda por el cambio de estilo del programa", aseguró.

“Policiales muy fuertes, tiroteos, abusos y todo lo que se imaginen. Muy crudo, muy fuerte. El miércoles, por ejemplo, Maju se descompuso al aire y no pudo terminar de leer un PNT. La tuvieron que ayudar porque se conmocionó por el tema que estaban tratando y jueves y viernes no fue", detalló de Brito.

"Como eso, parece que es una línea que le marcaron del canal y de la productora, siente que no es para ella. No se que dirá porque no hablé con ella, pero me contaron eso del canal y por eso da un paso al costado", cerró