Se desató una guerra feroz entre Petrona y Sandra en Gran Hermano 2024

"Hablás de todos! Llevas y traes por toda la casa!", le recriminó. "Yo no llevo y traigo. Yo las cosas las digo de frente", le retrucó Petrona. "No voy a discutir con vos. De mí, no hables más", exclamó Sandra. "Ni me hace falta hablar de vos!", le contestó su compañera.

Embed

El enfrentamiento escaló a tal nivel que Petrona pidió en la gala en vivo por la salida de Sandra del juego: "Hoy a la mañana le dije que no quería, me dolió que estuviera en placa pero ahora quiero que se vaya. Cuando antes, mejor. Se lo pido a mi gente de Tucumán, a todo el país".

Pese a esas palabras de su compañera, Sandra logró superar la placa y le dedicó una frase letal. "Éxitos hermosa. Nos vemos", lanzó, desafiante con Petrona.

Embed

El accidente de Petrona que generó preocupación en Gran Hermano 2024

El viernes en la casa de Gran Hermano 2024, los jugadores tuvieron una nueva fiesta en el SUM. En un momento, los chicos participaron de "el juego de las sillas".

En un momento, en su afán por no quedar eliminada, Petrona Jerez protagonizó un aparatoso accidente. La Tucumana se sentó, pero la silla se rompió y terminó en el piso.

Después de ese imprevisto, los chicos cambiaron la silla y siguieron con el juego. En la nueva ronda, Petrona no tuvo suerte y se quedó sin lugar y fue eliminada.

La final fue entre Sofía "Sopa" Buscio y Luz Tito, al ritmo de "Intento" de Ulises Bueno. Sofía Buscio fue la vencedora.

Tras el desafío del juego de la silla, los jugadores siguieron bailando, haciendo coreos y disfrutando de una noche de tragos y buena música.