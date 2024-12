Se filtró el video más prohibido de Renato Rossini de Gran Hermano 2024

Ángel de Brito compartió desde su cuenta en Instagram el clip de alto voltaje que dura unos pocos segundos del nuevo participante del reality de Telefe y aportó datos del joven.

"Amigo de Marcos de GH y de Marcos Pérez el manager, estuvo en varios realities y es influencer", precisó el conductor de LAM, América Tv.

En su presentación en Gran Hermano 2024, el joven contó que es de Lima, Perú, que creció con sus abuelos, y que su papá es famoso en su país.

Renato Rossini estudió administración y marketing y para él entrenar es lo más importante de mi vida. "Levantar pesas me levantó de mi cama y mi ánimo", comentó.

Miradas cómplices y un beso romántico entre dos participantes de Gran Hermano: ¿hay amor?

Anoche, en una gala cargada de sorpresas, 24 participantes de todo el país ingresaron a la casa de Gran Hermano 2024 para vivir un juego de convivencia apasionante.

A menos de 24 horas del inicio del programa se dio el primer match entre dos hermanitos. Estamos hablando de Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso, que se dieron un piquito en esta tarde en el jardín.

En las redes, los fans del reality habían detectado miradas cómplices entre dos los jugadores. Después de los nervios de la gala en vivo, los chicos se soltaron y se dejaron llevar por la pasión.

Giuliano Vaschetto tiene 33 años y oriundo de Venado Tuerto. "Soy vendedor y te puedo vender lo que sea. Lo más me gusta es la plata", dijo el muchacho en su presentación.

Chiara Mancuso tiene 30 años, vive en Ezeiza y es hija del futbolista Alejandra Mancuso. "Por desgracia me encantan los jugadores de fútbol. No duro mucho de novia. Necesito cambiar, soy muy fogosa. Los hombres no pueden seguirme el ritmo sexual", expresó en el casting.