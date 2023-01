Se filtró la conversación privada entre Wanda Nara y la mujer de Keita Baldé

Como si fuera poco, Jordi indicó que habló con Wanda, que le reveló que se comunicó con Simona Guatieri, la mujer de Keita Baldé. "Hablé una hora con Wanda y me explicó muchas cosas. Me dijo que le escribió a Simona y le puso: 'dejame vivir mi historia con Keita, ya no eres su mujer'".

Además, el español indicó que el senegalés le juró a la empresaria argentina que están distanciado de su pareja. "Me die Wanda que Keita le traslada que ya no está con Simona, que están separados", sostuvo.

Por último, en Intrusos compartieron un audio que el futbolista le envió a Wanda. "Eres una mujer maravillosa. Tienes un corazón increíble", dice Keita en dicha grabación.

El audio que Keita Baldé le envió a Wanda

Wanda Nara vuelve a ser protagonista de un escándalo, que escala a nivel internacional. La botinera estaría viviendo un romance con un jugador casado, Keita Baldé, que fue compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán.

Este viernes en Intrusos (América TV) compartieron al aire una prueba contundente del amorío entre el futbolista y la empresaria, un audio que el senegalés le mandó a la argentina.

En esa grabación, Keita parece querer seducir a la mujer de su ex compañero: "Yo he sufrido este periodo sin poder saber cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, y saber de ti un poco. Es tenido una preocupación de cómo podrías estar y como está yendo las cosas".

"Si veo gente que habla mal de ti o alguien inventa, odio eso. No me gusta porque no es verdad. No todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que era y el corazón bueno que tienes, pero bueno no se le puede agradar a todo el mundo", le dice en el audio.

Y, en el último tramo de la grabación, destaca cómo es Wanda. "Eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble", finaliza el mensaje del senegalés a la diosa argentina.