Se filtró un video de Alfa discutiendo fuerte con su novia, Delfina Wagner

“Digamos que estoy comenzando una relación con Delfina, que es increíble. Es súper compañera, súper cariñosa… Tiene valores de los que es difícil encontrar. No le pongamos rótulos, pero digamos que sí, que estoy con ella", sostuvo Alfa.

El cronista de El Trece mencionó que Delfina se cambió de look y quiso saber si él había tenido algo que ver: “¿Vos le pediste que cambiara?”. “No, no. Yo no le pedí nada. Ella eligió ser más clásica y me parece perfecto”, aclaró el hombre de Tigre.

Alfa también se refirió a las críticas que recibe a diario por la diferencia de edad con la influencer: “Yo creo que la gente cuestiona porque sí. ¿Cuál es el problema? Me dicen que podría ser mi hija, sí, pero no es mi hija, ¿entonces?”.

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron la entrevista con el ex GH y luego pasaron un material polémico, donde se ve al mediático discutiendo con su pareja. "Ella lo presionó en un momento como para que blanquee y le ponga título a la relación”, comentó Nancy Duré sobre cuál habría sido el motivo de la pelea.

Tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022, Walter Alfa Santiago busca instalarse en la TV. El hombre de Tigre siempre soñó con ser parte del medio y, poco a poco, está cumpliendo ese sueño.

Hace unos días se conoció que está en la lista de convocados para el Bailando 2023 con Marcelo Tinelli. Aunque tiene que definir algunas cuestiones contractuales, su participación en el certamen es prácticamente un hecho.

En una nota con LAM (América TV), la periodista Pilar Smith comentó que Alfa podría ser parte del panel de Polémica en el bar, un clásico de la pantalla chica.

En diálogo con Ángel de Brito, el ex GH se refirió a esa posibilidad. "Polémica en el bar me encanta. Estamos viendo. Estamos conversando", reconoció.

El conductor de LAM mencionó que Marcela Tinayre podría ser la conductora de la nueva temporada de Polémica en el bar y quiso saber cómo le cae la hija de La Chiqui. "Es divina. Es el tipo de mujer que a mí me gusta. Es un directa, rápida y, si se tiene que poner los pantalones, se los pone", concluyó.