Se supo cuál es la estrategia de Nicole Neumann ante la supuesta denuncia de su hija Indiana Cubero

Y anoche, Yanina Latorre contó en LAM (América) que habló con la modelo, que le reveló cómo se manejará en la Justicia frente a las acusaciones de la adolescente. “Tiene decidido cumplir con las normas. Ella no habla públicamente, ni habla de la menor, porque no es su perfil y no quiere exponer a su hija, y creo que está bien”, señaló la panelista.