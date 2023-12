Se supo la verdad detrás del supuesto romance entre Julieta Poggio y Nacho Castañares

Por su parte, el ex hermanito replicó la historia de ella en su perfil, y junto a un emoji de corazón agregó: “Que lindo arrancar el año así con vos”.

Julieta Poggio y Nacho Castañares supuesto romance

Rápidamente, este anuncio levantó sospechas entre los fanáticos que hicieron algunas investigaciones y descubrieron que la foto era sacada de internet.

De esta manera, no les quedó más remedio que confesar y los ex hermanitos admitieron que se trataba de una broma por el día de los inocentes. "Feliz día de los inocentes. Los amamos", escribieron en otra historia con una foto de ellos.

Julieta Poggio y Nacho Castañares día de los inocentes

Julieta Poggio mostró cómo le quedó la cara tras el duro accidente que sufrió al caer de un barco

Julieta Poggio sufrió un fuerte accidente y tuvo que recibir atención médica de inmediato. La bailarina y actriz se vio perjudicada en medio de una fiesta y decidió contar qué le había sucedido.

"Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos”, le contó la ex Gran Hermano 2022 a Laura Ubfal.

Sin embargo, Julieta no pudo evitar que se especule con que protagonizó una pelea en la fiesta y corrió la delicada versión de que tenía el rostro desfigurado.

Entonces, Poggio aclaró los tantos con un video que subió a Instagram Stories, en el que mostró el golpe que tiene en la boca, en la nariz y en el ojo.