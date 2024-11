Se supo qué compensación económica le corresponde a Valentina Cervantes tras separarse de Enzo Fernández

“Los papeles son primordiales, con papeles sos una cosa y sin, sos otra”, detalló Ana Rosenfeld en el ciclo que conduce Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece).

Luego sumó: “Salvo que figures en alguna escritura; si sos condómina, socia y figuras técnicamente en todo eso, genial. Ahora si vos después tenés que pelear por tus derechos porque la pareja con la que vos construiste una familia y tuviste hijos pone todo solamente a su nombre, el único derecho que vos tenés eventualmente es lo que se llama la compensación económica”.

“Para la Justicia argentina está bastante despreciado el monto. Hoy la compensación económica, si bien es un derecho adquirido a partir de 2015 con la modificación del código, lamentablemente no son los números que merece una mujer por haber acompañado a un hombre a construir su carrera”, agregó.

Respecto al caso de Cervantes, que tuvo hijos con el volante de la selección argentina, la letrada indicó: “Los derechos son de los hijos. El día de mañana eventualmente si los hijos tienen alguna herencia, por supuesto que la recibirán, pero técnicamente la mujer que estuvo 20 años al lado de un nombre no tiene ningún derecho salvo el resarcimiento de su actividad como ama de casa, o como que la ayudó a construir un patrimonio”.

Por último, comentó: “La mujer tiene que exigir estar en condominio con el hombre si compran una propiedad”. En el caso de Cervantes y Enzo, se desconoce si mientras estuvieron juntos compararon alguna propiedad.

Valentina Cervantes y Enzo Fernández.jpg

Valentina Cervantes hizo su confesión más triste sobre su separación de Enzo Fernández: "Todo lo que pasé"

Hace poco más de dos semanas Enzo Fernández decidió separarse de Valentina Cervantes, la madre de sus dos hijos - Olivia y Benjamín- con quien vivía en Inglaterra. La noticia no tardó nada en hacerse pública, por lo que la botinera fue quien confirmó la triste novedad a través de sus redes sociales.

En tanto, casi de inmediato la joven regresó a la Argentina para rearmar su vida y en sus primeras horas en el país, rodeada del afecto de su familia, hizo catarsis a través de su cuenta de X, en medio de la catarata de versiones de infidelidad por parte del futbolista, donde se mencionaron varios nombres de diferentes mujeres.

Y en una suerte de dardo directo hacia su expareja, a primera hora del viernes pasado Cervantes disparó letal contra su ahora expareja. "No saben qué decir", escribió en su cuenta de X ante el evidente silencio del futbolista.

Al tiempo que dejó en claro que ella sí puso la cara ante una decisión que no tomó ella. "Soy la única que está acá", deslizó y confesó sincera: "Estoy pasando un momento no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé".