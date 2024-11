Se supo quién es la nueva novia famosa de Enzo Fernández tras separarse de Valentina Cervantes

Más adelante, Yanina anunció que la nueva novia famosa del jugador es Nicki Nicole. "Están iniciando un romance, etapa de conocimiento, el señor Enzo Fernández con la gran Nicki Nicole", afirmó.

"Yo creo, esto ya es opinón casi información, pero no lo tengo rechequeado, que se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA. Algo pasó, le gustó y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a ella que la había conocido. En realidad le dijo que quería estar solo, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo 'no estoy bien con Valentina'. Esto le puede pasar a cualquiera. No es para ir a juzgarlo a él. Él volvió ahora, estuvieron juntos. Valentina hoy habló con él, él no se lo negó", detalló.

Después, Latorre contó cómo comenzó el rumor del romance: "Hace un mes una tiktoker subió un video contando que ellos estaban juntos". Ahí, Julieta Argenta amplió: "Para hacer un marco de los partidos, en octubre hubo eliminatorias, el 10 y el 15, posiblemente en alguna reunión se conocieron. Mucho en el boliche Moby Dick. Lo cierto es que el 1 de noviembre él estaba en Londres".

"En el último viaje de fecha FIFA, él vino solo y Valentina se quedó Londres con los hijos. Entonces ahí se supone que la podría haber conocido, porque justó llegó y la dejó", acotó Yanina.

Luego, Argenta continuó: "En esa fecha que dice Yanina sale un Tik Tok de una chica que cuenta, nada grave contó, que en un boliche los habían visto a Enzo Fernández y a una chica bajita charlando muy cerquita. Y después se descubrió que era Nicki Nicole".

Cómo fue el particular reencuentro de Valentina Cervantes y Enzo Fernández tras la separación

Valentina Cervantes y Enzo Fernández se separaron hace pocas semanas después de seis años juntos y dos hijos en común, los pequeños Olivia y Benjamín.

El futbolista del Chelsea y la Selección Argentina fue quien le planteó la idea de distanciarse a Valentina, quien luego dejó Inglaterra junto a sus hijos y regresó a la Argentina para rodearse de su familia y afectos más cercanos e iniciar su trabajo en los medios como modelo.

Lo cierto es que a poco tiempo de la separación se dio el inesperado reencuentro de Valentina y Enzo en un evento familiar: el casamiento de Maxi, hermano del futbolista.

El evento tuvo lugar el fin de semana y Valentina llegó al lugar acompañada de sus hijos y saludó a toda la familia de su ex, en un clima de total cordialidad.

En ese lugar, los testigos aseguran que Valentina y Enzo se saludaron afectuosamente y charlaron algunas palabras. Luego ella se retiró a otro evento que tenía comprometido con anterioridad.

Si bien pasó muy poco tiempo de la separación quedó una buena relación entre ambos y charlaron en el casamiento familiar que los volvió a juntar por un rato.