Sebastián Yatra a pura diversión en Argentina y muy cerca de dos famosas

El artista colombiano estuvo muy cerquita de Agustina Agazzani y cómplice con la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco.

"Yatra estuvo descontrolado. Está soltero. No durmió en toda su estadía en el país. Estuvo de gira'", precisó la panelista de Mañanísma, Ciudad Magazine, y LAM, América Tv.

Y amplió sobre el rally nocturno del cantante: "El sábado estuvo en Banana, un boliche súper conocido. Ahí estuvo muy cerca de la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco".

Y en cuanto a las historias de Instagram que compartió Yatra, detectó: "El domingo fue a La Fernetería. (En ese video) le tira la cara a Agustina Agazzani. Todo el tiempo Seba Yatra quería chapársela y ella le corría la cara porque había gente. Ella sabía que la estaban filmando".

"Agustina Agazzani es la ex de Agustín Bernasconi, de MYA. Y Yatra es amigo de los MYA. Pero bueno, no pasa nada", puntualizó Berardi.

Sebastián Yatra reveló el verdadero motivo de su separación de Tini Stoessel

En el especial que hizo con Susana Giménez, Sebatián Yatra habló del final de la relación que tenía con Tini Stoessel hasta el 2020.

“No puedo estar con vos y no preguntarte por Tini. Ella nació en mi programa y yo te conocí con ella y me encantó. Conocí la pareja y como siempre por ahí a veces el amor se termina”, arrancó diciéndole la diva al cantante, mientras manejaba y él asentía en el adelanto que emitió Telefe del especial de Susana, invitada de honor de Paramount +.

“Se termina esa clase de amor. El amor de amigos, no, pero ese sí”, indicó la conductora. Y Yatra se sinceró. “Sabés que muchas veces las personas ven que algunas cosas que si no duran son un fracaso y no es así, para nada”.

“Tampoco se puede mantener un amor a mil kilómetros de distancia”, exclamó la animadora. Y el colombiano manifestó: “Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas y tan pequeños”.

"Hay que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia, para cualquier persona. E imagínate una no en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntándote”, analizó, sobre su ex, hoy en pareja con Rodrigo de Paul.

Luego, Yatra dio vuelta la entrevista y arrojó “¿Cuántas relaciones expuestas has tenido?”, le preguntó a Susana. “Bastantes”, contestó ella, sorprendida.

“Y me imagino que lo aprendiste a manejar con el tiempo”, añadió él. “Sí, pero por eso ahora estoy sola”, comentó, divertida. “¿Te gusta estar sola?”, continuó el cantante. “¡Sí!”, exclamó Susana Giménez entre risas.