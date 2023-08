Silvina Escudero responsabilizó a Graciela Alfano por su salud mental: "Tuve que empezar..."

"No tenés idea lo mal que yo la pasé. Empecé a vivir situaciones ansiosas" disparó la morocha desde el móvil del programa de Flor de la V, refiriéndose a los ataques de pánico que tuvo a raíz de los dichos de Alfano.

Silvina Escudero Graciela Alfano - Yo estaba desestabilizada emocionalente - captura Intrusos.jpg

Al mismo tiempo, confió que si bien lo hablaba mucho con la producción del programa de Marcelo Tinelli, como siempre se iba llorando tuvo que empezar a hacer terapia. Y no fue otra que Carmen Barbieri quien le recomendó el terapeuta que la ayudó a salir adelante.

En tanto, mientras Silvina aseguró que todo lo que pasaba en la pista de baile era real, y remarcó que "no tenía las herramientas emocionales" que tiene hoy en día. "No importa si yo tenía 20, 15 o 25 años como tenía. Yo te digo que a esa edad yo no tenía las herramientas emocionales que hoy tengo, y la pasé mal. Yo me iba llorando, y empecé terapia ese año que me lo recomendó Carmen Barbieri a mi terapeuta", disparó enérgica.

Por último, y refiriéndose a los ataques de Alfano, Escudero la fulminó al disparar "Vuelvo a decir: ella con su experiencia ya era figura estelar, la tenía atada y yo no. Yo era una pibita que estaba aprendiendo. Y hoy con la edad que tengo, digo 'no sé si me pelearía con una piba que está empezando así, porque no es ni competencia".

Embed

Silvina Escudero reveló la inesperada pérdida que sufrió a raíz de su casamiento: "Es re triste"

La bailarina y modelo Silvina Escudero tuvo su boda soñada durante 2022, cuando tras cinco años en pareja, pasó por el registro civil con Federico para convertirse en marido y mujer con papeles, como vulgarmente se dice, en el mes de abril y hacia fin de año se vino la gran ceremonia religiosa junto a familiares y amigos.

Ese gran paso fue repasado por la morocha hace un tiempo en una entrevista en el programa de stream Estamos en una, donde los conductores remarcaron cómo los casamientos "te unen con los seres queridos", cuando inesperadamente Silvina Escudero acotó "Y te desune".

A partir de esas tres palabras, la morocha arremetió “Ahí te das cuenta cómo te bancan y te quieren tus amigos”, y sorpresivamente confesó: “Mi mejor amigo dejó de serlo. No vino a mi casamiento. No te estoy hablando de un pibe cualquiera de un grupo de amigos. Era mi mejor amigo de hace 20 años”.

Silvina Escudero perdió a su merjor amigo al casarse.jpg

“¿No te felicitó ni nada?”, preguntaron atónitos en el programa. “Me dijo que estaba de viaje que no iba a ir al civil. Después nunca me preguntó cómo me fue ni cómo estuvo el casamiento. A la iglesia no vino y nunca más me habló”, completó Silvina sobre el amigo -sin dar su nombre- que se alejó en el momento más feliz de su vida. Y concluyó: “Para mí sintió celos de algo pero no por amor. Fue un sufrimiento, lo sufrí”.

Y como si eso fuera poco, la hermana de Vanina Escudero agregó que tras escribirle a quien creía su amigo pasado ya el casamiento, éste la sorprendió con una insólita justificación: “Me dijo que le molestó que el año pasado no había ido a su cumpleaños. Es retriste”.