Silvina Escudero reveló por qué dejó de compartir la marca de bikinis con su hermana Vanina

“Es cierto que a principio de año empezamos a trabajar juntas en varios proyectos, las bikinis, también íbamos a ser streaming, teatro….Y después en mayo, junio, nos separamos", reconoció la participante.

En ese sentido, explicó: “Cada una empezó con lo suyo, ella siguió con una cosa y yo con otra. Onda hay, yo con mi hermana laburé toda mi vida y siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel”.

“Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano. Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada de lugar”, agregó.

Sin embargo, Polino insistió: “Si había una posibilidad de reconciliación, con la presentación de la mallas y ella que quedó afuera, olvídate…”.

“No, ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro. Yo diría que la tachemos del family day. La amo, es mi hermana y ojalá pase pronto y no se peleen tanto los hermanos", respondió.

Cantando 2024: Alicia Barbasola embistió contra Silvina Escudero y la acusó de echarla de su camarín

Tras su paso por el Cantando 2024, Alicia Barbasola le hizo la cruz a Silvina Escudero. La novia de Andrés Nara aseguró que la morocha tuvo una actitud de muy mala compañera en el certamen de América TV.

"Te toca compartir camarín con diferentes figuras dependiendo el día. Una vez me tocó con Lolo Poggio, que es divina. Después, en otra oportunidad, coincidimos con Silvina Escudero", recordó la rubia.

"Cunado entra, ella llega con 10 personas, y yo me estaba cambiando. Dice: '¿pueden salir todos, que me tengo que cambiar?'. Me lo dijo con un tono despectivo. Salimos todos afuera. Tardó media hora", detalló.

Alicia Barbasola mencionó que Silvina Escudero demoró muchísimo y ella no pudo terminar de arreglarse. "Me tuve que cambiar en un baño", señaló, indignada con su ex compañera.

Desde ese momento, la mujer de Andrés Nara le hizo la cruz a la morocha. "Ella es despectiva y soberbia", advirtió, tajante luego de la mala experiencia con Silvina en el Cantando 2024.