¡Sin filtro! Wanda Nara habló de su encuentro con Susana Giménez y del nuevo romance de su hermana Zaira Nara

"Susana me escribió ayer... me va a matar si digo cuando llega, pero está llegando a Uruguay pronto" comenzó diciendo Nara, para detallar sincera: "Creo que... no sé... justo nos íbamos a ver el 2 (de enero) y yo trabajé... Y no sé cuándo nos vamos a volver a ver".

22.jpg

Al tiempo que reafirmó lo que habitualmente asegura: "A Susana la amo, es que somos muy amigas. Nos saludamos para las navidades, para fin de año y nos íbamos a ver. Pero creo que cuando ella llega, yo justo me voy. Y el 2 que nos íbamos a tomar un te, yo trabajé".

En tanto, frente a la consulta de PrimiciasYa de si está enamorada Zaira y si le gusta su cuñado nuevo, Wanda Nara esquivó muy astuta e irónica dar una respuesta concreta. "Después les voy a dejar el Instagram de Zaira y le pueden ir a preguntar a ella", lanzó fiel a su estilo haciendo caritas y beboteando frente a la lente de la cámara del teléfono celular.

Embed

El consejo que Wanda Nara le dio a Zaira cuando empezó a salir con Facundo Pieres

Hace unos días, Zaira Nara blanqueó su relación con Facundo Pieres. Después de los rumores sobre el romance, la modelo se mostró en un evento en Punta del Este junto al reconocido polista.

Este miércoles en EPA (América TV), Eliana Guercio reveló que Wanda Nara le dio un consejo clave a su hermana para que avance con su noviazgo con el deportista, ex de Paula Chaves.

wanda-nara-y-zaira.jpg Las hermanas Zaira y Wanda Nara.

"Wanda es muy buena consejera. A mí me dio muy buenos consejos. ¿Qué le dijo Wanda Nara a Zaira Nara hace unos años atrás? 'Si pensás, no haces nada'", aseguró la panelista que le dijo la botinera a la modelo.

"Claro, porque si se ponía a pensar que era el ex de su amiga no iba a pensar en salir con él", analizó la panelista Diana Deglauy.

Por último, Guercio pronosticó que cree que Zaira y Paula van a poder saber valorar su amistad por encima de todo. "Yo pensé que la de Paula y Zaira era una relación terminada. Pero escuchándola a Paula súper conciliadora y expresando el amor que siente por Zaira, creo que lo van a poder acomodar", concluyó.