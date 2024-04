Sofía Martínez fue víctima de un violento robo: "Le habían roto el vidrio"

De esta manera, se supo que Sofía no sufrió ninguna herida ni fue violentada, pero por supuesto vivió un momento de angustia al darse cuenta de lo sucedido.

"Cuando llegó al lugar, se asustó, preguntó ¿qué pasó? y cuando se acercó vio que le habían roto el vidrio. Le escribí y me dijo 'por suerte no fue más que un susto'. Pero tenía una bolsa que había dejado adentro y se la llevaron", amplió Estefi.

Embed

Sofía Martínez denunció que fue acosada en la puerta de la radio: "Siempre hay que estar atento"

En las últimas horas la periodista Sofia Martínez denunció haber vivido una situación de acoso durante los últimos días a la salida de su programa de radio en Urbana Play.

A raíz de esta situación, la joven dio detalles de que fue lo qué pasó en diálogo con LAM (América) y aseguró: “Nunca me había pasado, la realidad es que no sé bien cómo hay actuar en esto casos".

"La semana pasada, dos días, vino una persona acá especialmente preguntando por mi, queriéndome acompañar al auto, pidiendo el número de teléfono y con una mirada que a mi me asustó”, contó.

Y puntualizó: “Esto fue jueves y viernes. El lunes salí y lo veo venir otra vez pero bueno, venía justo con el director de la radio y le dije que me acompañe al auto. Ahí medio que me llamó, quería hablar conmigo pero la realidad es que no se cual es la intención, quizás un susto para estar atentos”.

Sofia Martinez sufrio acoso

“Me llamó la atención que me pida el teléfono, le dije 'escribime por redes sociales' y ahí decía 'pero ¿por qué no?, déjame acompañarte al auto', más invasivo desde ese lado. Le dije que me tenía que ir porque tenía que ir a laburar, que estaba llegando tarde, cosa que es cierta, ahí por suerte todo paso, me metí en un kiosco y después me fui", siguió.

Finalmente, dio un consejo para aquellos que pasen por una situación similar y expreso: “Siempre hay que estar atento, y para mi, hablar con la persona que te rodea, no solamente uno estar atento sino también por ahí hablar con él seguridad de la puerta, que la radio esté al tanto, me parece que vale para mí y para cualquier otra que lo puede vivir en su trabajo”.