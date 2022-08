Sol Pérez se despidió de Nosotros a la mañana y explicó las razones

Lo cierto es que este viernes finalmente se produjo la despedida de Sol del ciclo que conduce el Pollo Álvarez. Tras unas breves palabras y el saludo de sus compañeros, Pérez explicó a qué se debe su salida del programa.

sol perez.jpg

La panelista explicó que tiene que preparar un examen de la facultad para terminar la carrera que le demanda unos tres meses de preparación y quiere poner toda su energía allí.

“Somos un equipazo, hay mucho cariño, nos llevamos muy bien y es difícil lograr en un equipo. Acá se vive una energía hermosa, gracias a vos Pollo y a la producción. Gracias al canal por darme la posibilidad porque siempre es un placer”, indicó Sol Pérez.

Y sobre los motivos de su salida del ciclo, argumentó: “La idea es terminar la carrera, pero tengo que preparar un examen que necesitas tres meses para prepararlo. Tengo mucho desgaste, duermo muy poco. Este cuatrimestre me anoté y todavía no toque nada”.

sol perez 1.jfif

Sol Pérez reveló la fecha de su casamiento con Guido Mazzoni

Sol Pérez estuvo como invitada al ciclo La noche del domingo, América Tv, y en charla con Mariano Iúdica recordó cómo fue la propuesta de boda de su novio Guido Mazzoni.

"Él (Guido) resolvía todo porque yo nada. Yo fui de vacaciones. La verdad, no me lo esperaba. Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo, organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal", comentó Sol, quien le ganó al conductor en el Jenga y se llevó 100 mil pesos.

Y en cuanto a la fecha de casamiento, expresó: "Nos casamos en noviembre de 2023, no tenemos todavía fecha, falta. Estamos los dos laburando, a Guido le va bastante bien, aparte hay que trabajar para pagarse un casorio... ¡Es carísimo!".