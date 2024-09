Soledad Fandiño debió someterse a una intervención quirúrgica y causó preocupación

Luego, mostró imágenes de ella en el sanatorio y continuó: "Las otras fotos son de ayer, antes y después de la cirugía. Con mi tía, mi familia, mi hijo, mis compañeras de vida, Vero y Mariana, que se quedaron conmigo a pasar la noche en el sanatorio".

"Más adelante les contaré todo mi proceso, no me siento aún preparada. Mi prioridad ahora es sanar, despertar y construir lo nuevo", aclaró, ya que hasta el momento no dio detalles de cual fue el motivo de la operación.

En el mismo posteo, dejó una reflexión sobre estos momentos y expresó: "Nunca sabemos realmente cuál es la historia detrás de cada persona que vemos, de cada foto que miramos, qué es lo que está viviendo o sintiendo, qué procesos, miedos o sentimientos está atravesando. En lugar de juzgarnos, seamos amables y si vamos a compartir algo, que sea amor".

"Siento una gratitud infinita hacia mis médicos, enfermeras, toda mi familia, mis amigos y los que me acompañaron y lo siguen haciendo en estos días. Hoy estoy muy bien, sanando", finalizó.

Soledad Fandiño internada

El sorprendente y conmovedor gesto de Rodrigo De Paul con Milo, el hijo de Soledad Fandiño y Residente

Residente junto a su hijo Milo, fruto de su relación con la actriz Soledad Fandiño, fueron uno de los más de 80 personas que vieron en el Metlife Stadium de Nueva Jersey el partido entre Argentina y Chile por la fecha dos de la fase de grupos de la Copa América 2024.

El partido fue victoria para la Scaloneta con un gol sobre el final de Lautaro Martínez. Una vez terminado el encuentro, Rodrigo De Paul sorprendió al hijo del cantante y la actriz con un gran presente.

milo residente rodrigo de paul camiseta.jpg

El mediocampista le entregó una camiseta y el nene se mostró súper emocionado. René Pérez Joglar agradeció el gesto del futbolista para su hijo y lo mencionó en Instagram junto a un corazón color rojo con la imagen de Milo con la remera en sus manos.

“¿Y esa camisa?”, le preguntó el artista puertorriqueño a su hijo. “Me la dio de Paul”, respondió el pequeño con una gran sonrisa, feliz por el presente que le obsequió Rodrigo De Paul.