Stefi Roitman enfrentó los rumores de separación de Ricky Montaner: "Es un..."

A lo que Stefi confirmó: “Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho. nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan"

"Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show", continuó sobre las razones por las que están momentáneamente a distancia.

Sobre la apretada agenda de trabajos de él, la actriz comentó orgullosa: "Está con emprendimientos, proyectos, con un montón de cosas. Es un toro mi esposo. O sea, no para".

Sobre cómo maneja la distancia geográfica con su pareja, Stefi Roitman comentó: “Mucha videollamada, fotos. Y nos gusta estar en el detalle. Está bueno también que cada uno esté en la suya y respetar los espacios, pero hay algo del detalle...".

"Literal, contarnos una anécdota que pasa acá y se la contaste a tu compañero acá, pero es algo que me gusta compartirlo con él, como para que no se pierda esas cosas”, continuó enamoradísima.

Y cerró emocionada: "Me casé a los 27, era una nena. Me soñé la imagen entrando con mi papá (al casamiento)".

stefi roitman ricky montaner 3.jpg

Afirman que Stefi Roitman se separó de Ricky Montaner y revelan los contundentes motivos

Stefi Roitman concurrió a los Premios Platino 2025 en Madrid y al analizar los looks de las figuras en el evento en el programa DDM, América TV, Mauricio D´Alessandro hizo una sorprendente revelación.

“Desde que está morocha, Stefi me gusta también. Yo pensé que no me iba a acostumbrar al morocho, pero me gusta, le queda divino”, destacó Mariana Fabbiani sobre el look de la actriz.

Y ahí el abogado irrumpió: “Está separada. Se separó, de último momento". Ante la sorpresa de la conductora, el letrado amplió sobre esa información.

"Está separada. El marido es uno de los hijos de Montaner y ella se fue a vivir a España y él se quedó en Miami”, agregó Mauricio D´Alessandro.

“¿Pero se separaron como pareja o se están bancando a lo lejos?”, le preguntó Mariana Fabbiani. Y ahí el abogado reconoció que fue un titular que observó en un portal de noticias.

“Dice ‘Nos separamos’ el título que yo leí en un portal muy serio”, argumentó él sobre esa información que dio, a lo que Fabbiani aclaró al instante que no existe tal separación entre Stefi Roitman y Ricky Montaner: “¡No! ¡Los ‘cazaclicks’! Señora, no tome en cuenta esta información, no se separó nadie”, concluyó.