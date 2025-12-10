Explosivo cruce en vivo: L-Gante fulminó a Gustavo Méndez tras una pregunta incómoda y lo tildó de “gil”

Embed

Y si bien L-Gante trató de disimular su incomodidad y en un principio respondió correctamente al deslizar visiblemente desencajado: "Me parece perfecto que se pueda expresar. Esas son sus palabras. Mi equipo, mi banda y mi gente es siempre la misma. Ahora me administra todo mi hermano, él tiene su trayectoria y su pensamiento", lo cierto es que con el paso de los minutos y a pesar de haber pasado a otro tema el músico se dirigió a integrante del programa y lo insultó sin más.

"¿Sabés qué? Si me pongo a leer los mensajes que me llegan para decirme que sos un boludo, no termino más. Te tienen que corregir un poquito. Hay un abogado que se encarga de esto. Vos tenés tu forma de hacer las cosas pero yo siento que sos un boludo", disparó sin filtro el ex de Wanda Nara ante la sorpresa de Méndez y el resto de sus compañeros.

Fue allí que el periodista intentó mostrarle los mensajes de Maxi para que viese que eran reales, pero L-Gante lo frenó en seco. "Está todo bien. Si hacer esta boludez, si te suma ok. No me molesta lo que él dice sino que vos te aprovechás, te abusás de un momento. Cuando vamos al corte me decís que me querés y después me querés exponer", arremetió el músico con su habitual tranquilidad.

Y mientras Gustavo Méndez insistía en explicarle y le pedía disculpas, Elián Valenzuela fue tajante al dispararle: "A partir de este momento vos sos un logi (gil)", momento en el que Moria Casán decidió intervenir para cortar el tema. "No quiero defender a nadie pero siento que Méndez no lo hizo para hacerte sentir mal", concluyó la diva tratando de salir del paso de un incomodísimo momento.

Cuál fue la picante pregunta de Moria Casán a L-Gante sobre la China Suárez

L-Gante fue uno de los invitados estelares al ciclo de Moria Casán en la pantalla de El Trece, donde no esquivó ningún tema y repasó momentos clave de su vida personal. Entre risas, comentarios filosos y algunas confesiones inesperadas, el artista habló tanto de su vínculo con Wanda Nara como de su encuentro laboral con la China Suárez para un videoclip.

Cuando la diva le consultó por las idas y vueltas con Wanda, el cantante no dudó en sincerarse sobre el desgaste que terminó marcando la ruptura. Según reveló Elian Valenzuela, la convivencia se volvió cada vez más compleja. “Poco a poco ya convivíamos con mucho conflicto por temática ajena y uno ya decidía hacer cada vez más la suya”, explicó, dejando en claro que ambos fueron acumulando tensiones que hicieron inevitable la separación.

Luego, recordó un episodio puntual que terminó siendo el punto final. “Me acuerdo que me había segundeado en Mallorca a una gira que yo tenía. De ahí estuvimos en Milán e íbamos a concretar un viaje a Ibiza ella, yo y mis dos managers. Y esa noche hubo una discusión, nos fuimos a dormir y ella se quedó en Milán y yo me fui para Ibiza”, detalló sobre aquel momento que marcó un antes y un después. Entre risas, remató con un comentario que sintetizó todo: “Ibiza nos separó”.

Consultado sobre posibles infidelidades, el cantante se mostró evasivo, aunque dejó entrever la dinámica de pareja que tenían. “Tampoco te voy a contar cosas internas… ¿Viste cuando tenés una puerta abierta y no te podés quejar porque, qué sé yo, me debés una? Es así. Estamos a mano”, lanzó con picardía. Moria, siempre filosa, definió esa relación como “un ida y vuelta de quién caga… a quién”, a lo que él respondió: “No hay que competir y menos entre pareja”.

En otro momento, la One lo arrinconó con una pregunta directa sobre la China Suárez, con quien trabajó en la grabación de Llora como un arrepentido. “¿Pasó algo con la China? ¿Te gusta?”, lo apuró. Entre risas nerviosas, L-Gante aclaró: “Trabajamos bien profesionalmente… No me quemés, no pasó nada”.

Moria no se quedó conforme y lo elogió al mismo tiempo que lo puso contra las cuerdas: “Sos muy caballero… cuidás a la mujer, podrías ampliar en todo sentido y sin embargo cuidás”, le remarcó. Él, firme en su postura, cerró con una reflexión personal: “Claro, menos si es mujer. Mi hija es mujer”.