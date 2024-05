Susana Giménez aclaró los rumores de conflictos de cartel con Wanda Nara en Telefe

"Estoy ansiosa y con miedo, pero falta todavía, voy a ir después de la Copa de América. Hace cuatro años que no hago televisión, como pasa la vida...", señaló Susana y agregó sobre su programa: "Tuvimos una reunión grande de lo que vamos a hacer y luego Dios proveerá. Siempre hacemos cambios". No quiso dar más detalles de lo que viene porque, según dijo, "me copian todo".

Embed - Susana Giménez regresa a la TV después de cuatro años

Susana Giménez habló de su relación con Wanda Nara

También fue la ocasión especial para preguntarle por la presunta pelea de cartel que tendría con Wanda Nara en Telefe. En los últimos días se mencionó que se disputaban ser "la rubia" o la mujer más mimada del canal de las pelotitas.

Y Su fue tajante: "¿Cómo voy a estar enojada? ¡Qué me importa! No sabía que Wanda iba los domingos... pero ella va a cocinar, sé que viene". Se refería al programa Bake Off, que irá ahora con la conducción de Nara.

"Yo estoy pendiente siempre de cómo está, la mandé al mejor médico que tenía que ir de Argentina. La quiero muchísimo, es un amor", aseguró haciendo referencia a la salud de Wanda, que padece leucemia.