Susana Giménez recibió un lujoso regalo y lo mostró en las redes con un video desopilante: cuánto cuesta

Embed

Al tiempo que en el video, mientras se la ve manejando feliz la maleta de mano con motor, la diva exclamó: "Es el mejor regalo que me pudieron hacer. Yo quería ir a China a comprarlo y resulta que está acá en Argentina. ¡Es increíble!".

Susana Giménez en triciclo - IG.jpg

Así las cosas, lo cierto es que es un producto fabricado en el exterior y según puede verse en la web ese Carry-On eléctrico sale 800 euros, lo que traducido al valor argentino asciende a la friolera suma de casi un millón de pesos.

Como era de esperar, figuras como Barby Franco, Julieta Nair Calvo, Zaira Nara y la China Ansa, entre muchas otras, no dudaron en celebrar la ocurrencia de Susana de salir a pasear adentro del canal en su nuevo chiche, a modo de práctica para cuando tenga que usarlo en el aeropuerto en su próximo viaje al exterior.

Carry -on eléctrico.jpeg

Susana Giménez fulminó a Marina Calabró en plena entrevista con Yanina Latorre: "Habla al..."

Yanina Latorre visitó este domingo a Susana Giménez y habló de todos los secretos del espectáculo. En medio de la entrevista, la panelista de LAM le consultó a la diva de los teléfonos por Marina Calabró y la conductora no dudó en dar su opinión sobre la periodista.

"¿Qué Calabró? ¿Cuál? ¿Iliana?", preguntó Susana. "Marina", le respondió Latorre. "Ah, Iliana es un amor", afirmó la actriz. "¿Marina no te gusta?", quiso saber Yanina.

Embed

"Más o menos", deslizó y agregó: "Es que hablaba mucho del espectáculo y a mí no, no, no...". "Trabajé con el padre en 20 películas, hice revista con el padre. Hay gente que hay que respetar. (Juan Carlos) Calabró me amaba", siguió Susana.

"No te cae simpática", acotó Latorre. "No", lanzó la presentadora. "¿A vos no te respetó? Porque con Mirtha (Legrand) también tuvo quilombo", le consultó Yanina.

"Y sí... porque habla al pedo", se sinceró Susana. "Me encanta. 'Al pedo' no es una mala palabra", festejó la periodista.