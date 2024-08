Tamara Paganini reveló que pensó en quitarse la vida después de Gran Hermano.

"No sé cómo no lo hice. Me hundí en la depresión. No tenía trabajo. No tenía para comer. No tenía salida", remarcó Tamara, ante el asombro de Denisse Dumas y los integrantes del panel.

La ex GH mencionó que salió adelante gracias a sus amigos: "La Pato, que estuvo conmigo en Gran Hermano, Máximo, otro ex participante, y mis amigos me ayudaron. La Pato entró un día a mi casa y encontró la casa.... yo estaba rodeada de la caca de los gatos. Yo estaba tirada".

Al finalizar, Tamara señaló que el arte también fue un cable a tierra. "Cuando salís de una clase de teatro es increíble la energía. El teatro fue mi primera psicólogo", cerró.

Tamara Paganini habló de su calvario tras salir del primer Gran Hermano: "La gente me atacaba en la calle"

Tamara Paganini fue una pionera del reality argentino. Con 27 años, en 2001, ingresó a la primera edición de Gran Hermano que se hizo en el país y en Noche al Dente (América TV), habló de su experiencia.

"No sabíamos que íbamos a salir famosos", le aseguró a Fer Dente sobre su salida en aquella época. "Vos salís de ahí, 112 días, cómo y cuánto te cambió la vida?", le consultó el conductor.

"Cuando salí, me asusté, me dio pánico, la gente me atacaba y no entendía por qué. Porque en tu entorno la gente te quiere. Y nunca me imaginé que hablar sin pelos en la lengua iba a generar en la calle tanto odio", contó Paganini.

"Cuando salí de Gran Hermano conocí realmente lo que es la maldad", afirmó la exparticipante. "Era todo ataque y ver todo lo que decían los medios de mí, todos los programas de chimentos me daban porque yo bailaba en un boliche", recordó.

Y agregó: "Decían que yo salía con empresarios, que tenía un porsche, que me vestía, en esa época, con tapados de piel, y que me venían a buscar en limusina. Y yo apenas podía viajar el colectivo".