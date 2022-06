Tenso encuentro de la China Suárez con L-Gante tras el picante cruce de la actriz con cantante

Embed

En tanto, apenas unas horas después de aquel arrebato de Eugenia en su nuevo perfil contestatario, sucedió que asistió a la presentación del lanzamiento del primer disco de la ex Rombai, Emilia Mernes, acompañando a su actual amor RusherKing y lo que menos iba a pensar es que allí también estaría invitado L-Gante, a quien había cruzado vehementemente un rato antes.

China Suárez Lgante historias Juariu 1.jpg La detective virtual de famosos descubrió el tenso encuentro de la China Suárez y L-Gante tras el cruce mediático que vivieron.

Así lo hizo saber Juariu, detective virtual de los famosos, quien desde sus historias de Instagram dio cuenta de la curiosa e incómoda situación para ambos. "Después del ida y vuelta de la China con L-Gante, están en el mismo evento. El de Emilia Mernes", reveló la instagramer mostrando las historias de ambos desde el mismo evento. ¿Se habrán saludado?

China Suárez Lgante historias Juariu 2.jpg La China Suárez y L-Gante coincidieron en el lanzamiento del primer disco de Emilia Mernes.

Rusherking, furioso con quienes critican su relación con la China Suárez

A poco de confirmar su relación con la China Suárez, Rusherking publicó un descargo en su Instagram para quienes cuestionan su incipiente noviazgo con la actriz.

rusher.jpg La China Suárez y RusherKing blanquearon su romance hace apenas unos días.

En su Twitter, el artista subió un mensaje contundente. "Quién se cree la gente para opinar quien puede estar con quien, sean felices y déjense de romper los huevos", expresó.

la-china.jpg RusherKing salió a cruzar a quienes critican su relación con la China Suárez.

Ese tuit generó un revuelo enorme. Por esa razón, Rusherking decidió aclarar que, con esa frase, no se refería a sus fans sino a los haters que no lo pueden ver feliz. “Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, sostuvo el cantante.

“Estoy hablando en general, de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien. Estoy hablando de eso. No quería pasar en alto eso. Les mando un abrazo y un saludo a todos”, cerró.