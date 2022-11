Teresa Cóccaro, la nutricionista de BDA, regresó al aire y explicó el síncope que sufrió

Justo en ese momento la profesional de la salud estaba hablando de los dulces: azúcar o edulcorantes, las distintas opciones para elegir mejor.

El regreso de Teresa Cóccaro a BDA: explicó las razones de su desmayo

La nutricionista Teresa Cóccaro regresó el martes a BDA y contó cómo está de salud tras el tenso momento que protagonizó la semana pasada al aire cuando se desmayó mientras hablaba.

"Acá estoy! Muchas gracias a todos por la ayuda que me brindaron el otro día. Estoy bien, tuve un síncope vasovagal, que quiero aclarar que se le puede dar a cualquier persona en cualquier etapa de la vida", indicó la profesional.

Y remarcó: "No tiene una eventualidad cardiológica o neurológica, fue solamente un bajón de presión. Se me apagó la tele, estoy bien. Me hice todos los estudios y gracias a Dios dio todo bien. Acá estamos para seguir aprendiendo".

"Un síncope no tiene que ver con la alimentación, yo como de todo, y no tiene nada que ver con un síncope. Podría haber estado hablando de la milanesa con papas fritas y me iba a pasar igual. Reforzar la hidratación en mi caso y un poquito de sodio. Hay nutricionista en BDA para rato", cerró Teresa Cóccaro.

Y Antonio Laje reconoció: "Nos asustamos todos".