Terrible mensaje de Pamela Sosa ante la sentencia a su ex, Aníbal Lotocki

Al tiempo que luego compartió el momento de la lectura de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional porteño N°28 que Pamela Sosa seguía vía zoom, en calidad de querellante representada por el Dr. Fernando Burlando, junto a los fiscales y abogados de la causa.

Pese a la condena, Aníbal Lotocki fue absuelto de la denuncia de estafa hecha por Gabriela Trenchi, otra de las damnificadas junto a Silvina Luna y Stefi Xipolitakis, donde el fiscal Sandro Abrales alegó que “Lotocki es un médico que ha sido violento con sus pacientes. En el marco de la confianza que estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud”. Cabe mencionar que la fiscalía había solicitado siete años de prisión y diez de inhabilitación pero el juez, redujo ambas condenas a la mitad.

Aníbal Lotocki Aníbal Lotocki, el polémico cirujano de las famosas que les inyectaba metracrilato en su cuerpo. Hoy fue condenado a 4 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación profesional.

Gabriela Trenchi, tras la condena a Aníbal Lotocki: "Voy muriendo cada día"

Gabriela Trenchi, una de las denunciantes de Aníbal Lotocki, dialogó con PrimiciasYa.com a minutos de conocer el fallo de 4 años de prisión por lesiones graves para el polémico cirujano. "4 años de prisión es poco", se lamentó y se mostró "angustiada" por la resolución de la Justicia.

"Honestamente estoy muy angustiada no puedo hablar. 4 años de prisión es poco y él puede seguir operando y recaudando sin pagar impuestos hasta que la sentencia quede firme, y eso puede tardar de 2 a 3 años y lo más probable que la corte baje un año de prisión para que sea excarcelable", explicó Gabriela Trenchi.

Y agregó con mucha indignación: "Me da para pensar que acá habría una “mano negra” y que está “sentencia “ está muy pensada y calculada da para que no quede ni un día preso y 5 años de no operar no es nada mientras hay muertos y yo voy muriendo cada día. Por eso se los ve tan tranquilos, evidentemente ya sabrían el resultado".