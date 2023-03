Terrible reacción de Lucca, el novio de Julieta Poggio, contra el papá de Nacho de Gran Hermano 2022: "No puedo creer...."

¿Cuál fue el motivo? Rodo Castañares escuchó un confuso grito del exterior, sobre una supuesta infidelidad de Lucca a Julieta, y se lo contó directamente a Disney para sacarla del foco del juego en la etapa final.

Lucca estalló de bronca desde las redes sociales y cuestionó con dureza el accionar del papá de Nacho con una imagen donde se ve sola a Julieta en la cama reflexionando mirando fotos con su novio.

"No puedo creer que haya gente que disfrute de preocupar y hacerle sentir dolor a alguien que solo está cumpliendo su sueño", precisó el joven en su historia que acompañó con un corazón.

Y cerró picante y dejando en claro su amor por la actriz: "Realmente se pasan, pero sé que el amor es más fuerte y le gana al odio, siempre".

lucca julieta.jpg

La difícil confesión del padre de Nacho en Gran Hermano 2022: "Era alcohólico y mi vida era un desastre"

En una chala a corazón abierto con La Tora, Rodo, el padre de Nacho, hizo una confesión muy dura sobre su pasado que sorprendió a todo el público de Gran Hermano 2022: era alcohólico y llegó a tocar fondo.

"Mi madre era alcohólica, prefería el alcohol antes que a mi, y ¿que hacía yo en mi adolescencia?, lo mismo que ella, porque no tenía otro ejemplo", comenzó.

"Nacho tenia una abuela que era la mejor, y a mi me hubiera encantado que mi mamá tenga esa relación con él pero no pudo. Era una persona que no era mi mamá ella", añadió.

"Yo de adolescente me metía en el boliche hasta emborracharme, y lo hice por muchos años, me perdía", dijo, e incluso recordó una dura anécdota sobre cuando una vez puso en riesgo su vida y fue socorrido por un amigo.

"Cuando nació Nacho me prometí que iba a hacer todo lo posible para que yo no sea así", reconoció sobre cómo supero ésta dura adicción que marcó su vida.