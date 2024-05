Thelma Fardin y Nicolás Riera dieron un importante paso en la relación: "Con mucho cariño"

“Mudados”, escribió la joven junto a selfie de espejo en la cual se puede ver un amplio mueble con libros, discos y equipos de música contra una pared llena de cuadros.

Thelma Fardin y Nicolás Riera mudanza

Por su parte, Nico reposteó la foto en su perfil y además publicó un video para agradecer a la empresa que los ayudó en la mudanza. En el mismo se podía apreciar aún más de casa que cuenta con dos plantas y un amplio living.

"Nos vamos a la casita nueva. Ya terminamos la mudanza, vino un equipo completo que nos mudo todo en cinco horas y lo más importante, nos cuidó las cosas como si fueran de ellos. A veces las cosas no tienen tanto valor pero para uno si y lo hicieron con mucho cariño. Ahora nos queda ordenar y disfrutar la casa", expresó.

Embed

El fuerte mensaje de Thelma Fardin tras la victoria de Javier Milei: "Me quieren exiliada"

Hace unos días, la actriz Thelma Fardin compartió un video en sus redes sociales para manifestar su postura contra el -por entonces- candidato de La libertad avanza, Javier Milei. "No hay que votar enojados. El problema se resuelve con más democracia, más derechos y más argentinidad", expresó.

A poco del triunfo del economista en el balotaje, la ex Patito Feo subió un extenso descargo en su cuenta de Instagram. “Deseo muchísimo estar equivocada. Deseo que esos mensajes que me dicen que me quieren exiliada o subida a un Falcon verde se terminen, porque la violencia jamás es la salida”, comenzó diciendo en la publicación.

“El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción, eso se llama guerra y nosotros vivimos en democracia, por eso hay que respetar la inteligencia de los pueblos y el pueblo eligió este camino”, siguió.

thelma fardin posteo.jpg

Fardin indicó que, más allá de sus diferencias ideológicas con el presidente electo, desea lo mejor para el país. “Nos deseo lo mejor Argentina, hoy y siempre, porque te amo. Porque viví en otros países por laburo y siempre necesité volver”, remarcó.

En ese sentido, la actriz mencionó cuáles son las cuestiones que deberían ser prioritarias del nuevo gobierno. “Recordaremos que nos dijo que seguirá la educación pública, la salud pública y el cuidado a nuestros abuelos”, enfatizó. “Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables”, acotó.

En el cierre de su descargo, Fardin desmintió información infundada sobre su persona que circuló en las redes. “Porque viven diciendo algo que no es, para que la gente me tome bronca: jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares, no cobro por dar charlas y mienten groso con falsos recibos”, finalizó.