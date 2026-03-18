Thiago Medina contó cada cuánto tiene intimidad con Daniela Celis aunque ya no son pareja
En un streaming, el ex Gran Hermano Thiago Medina reveló cada cuánto tiene intimidad con su expareja, Daniela Celis.
18 mar 2026, 18:42
El vínculo entre Thiago Medina y Daniela Celis parece no tener descanso. Aunque ya no son novios, cada aparición pública revive la intriga sobre su relación. Esta vez, el escenario fue el programa de streaming Que alguien le avise (La Casa), donde Thiago sorprendió con declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos.
“¿Se puede ser amigo de tu ex?”, le lanzó Nacho Castañares. La respuesta fue inmediata: “Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas”. Con esa frase, el ex Gran Hermano abrió la puerta a un relato que mezcló convivencia, distancia y encuentros ocasionales. “Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas”, aclaró. Y cuando le preguntaron si había lugar para dormir juntos o “hacer cucharita”, confesó: “No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos”.
Días atrás, Daniela había estado en el stream de Martín Cirio junto a Julieta Poggio y había dejado frases que rápidamente se viralizaron: “Amo la p... no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?".
Entre risas, la influencer había agregado: “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”. Sus palabras, que generaron todo tipo de comentarios en redes, en Thiago provocaron una reacción muy distinta: lo vivió como una invasión a su intimidad. El joven dejó en claro su incomodidad, sobre todo porque la convivencia diaria bajo el mismo techo hace que cada declaración pública tenga un peso aún mayor.
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Por qué Daniela Celis tuvo que salir a pedir disculpas tras hablar de Thiago Medina
Tras la catarata de comentarios y cuestionamientos que recibió Daniela Celis por revelar detalles íntimos de su relación con Thiago Medina durante una transmisión de Martín Cirio, la ex Gran Hermano optó por dar su versión en Instagram. Allí compartió un video acompañado de una frase contundente que resumía su sentir: “La cagué”.
En esas imágenes, Celis reconoció que se había pasado de la raya al exponer aspectos de su vida privada. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, confesó la modelo con tono reflexivo.
Más adelante, explicó que en ciertos ámbitos de confianza uno puede terminar diciendo más de lo que corresponde. “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”, señaló. La conductora de La jugada en Streams Telefe también aclaró que su relato no buscaba dañar a nadie. Según ella, “nadie quedó mal”, aunque admitió que escuchar sus propias palabras le generó incomodidad: “A veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera”.
El final del video, sin embargo, tomó un giro inesperado. El tono de arrepentimiento se transformó y Celis sorprendió con una declaración distinta: “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”. Con esa frase, dejó atrás la postura inicial de disculpa.
En ese mismo cierre, la influencer comentó que necesitaba “despejarse” tras la repercusión que tuvieron sus dichos en redes sociales, y aprovechó para promocionar una aplicación de apuestas.
Ese desenlace generó aún más interrogantes entre los seguidores. Muchos comenzaron a especular si el supuesto enojo de Thiago por la exposición fue real o si todo se trató de una movida calculada que terminó favoreciendo la difusión de la app.