Thiago Medina contó cada cuánto tiene intimidad con Daniela Celis aunque ya no son pareja

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Por qué Daniela Celis tuvo que salir a pedir disculpas tras hablar de Thiago Medina

Tras la catarata de comentarios y cuestionamientos que recibió Daniela Celis por revelar detalles íntimos de su relación con Thiago Medina durante una transmisión de Martín Cirio, la ex Gran Hermano optó por dar su versión en Instagram. Allí compartió un video acompañado de una frase contundente que resumía su sentir: “La cagué”.

En esas imágenes, Celis reconoció que se había pasado de la raya al exponer aspectos de su vida privada. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, confesó la modelo con tono reflexivo.

Más adelante, explicó que en ciertos ámbitos de confianza uno puede terminar diciendo más de lo que corresponde. “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”, señaló. La conductora de La jugada en Streams Telefe también aclaró que su relato no buscaba dañar a nadie. Según ella, “nadie quedó mal”, aunque admitió que escuchar sus propias palabras le generó incomodidad: “A veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera”.

El final del video, sin embargo, tomó un giro inesperado. El tono de arrepentimiento se transformó y Celis sorprendió con una declaración distinta: “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”. Con esa frase, dejó atrás la postura inicial de disculpa.

En ese mismo cierre, la influencer comentó que necesitaba “despejarse” tras la repercusión que tuvieron sus dichos en redes sociales, y aprovechó para promocionar una aplicación de apuestas.

Ese desenlace generó aún más interrogantes entre los seguidores. Muchos comenzaron a especular si el supuesto enojo de Thiago por la exposición fue real o si todo se trató de una movida calculada que terminó favoreciendo la difusión de la app.

Daniela Celis pidió disculpas