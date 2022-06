Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, habló tras la brutal agresión: "Todavía me..."

El joven deportista confesó que hace poco tiempo pudo recuperar el habla siendo que sufrió una lesión en la zona de la mandíbula. “Todavía tengo cuatro tornillos por la fractura”, explicó.

“Después, era la angustia por no entender qué era lo que había pasado, le intentaba buscar una explicación lógica de por qué, y eso era lo que me costaba entender. Entonces, bueno, tuve que entender que esa era mi nueva realidad”, precisó Tiziano Gravier, hijo de la mega modelo argentina Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier.

Por el golpe, Tiziano debió ser operado: “Me costaba muchísimo comer, hablar, tomar agua. Encima, cuando salí del hospital tenía que seguir tomando medicamentos, como tenía la panza vacía me hacía doler la panza. Después me agarraba fiebre. Era un malhumor todo el tiempo. El tener que buscar una explicación que no la llegaba a encontrar, hasta después aceptar esta nueva realidad y el tiempo que tiene el cuerpo”, recordó.

En diálogo con Luciana Geuna, el joven dio detalles de esa noche y relató con precisión cómo fue el momento en el que otros dos jóvenes lo golpearon a la salida del boliche. “Estaba con mi hermano, cruzamos la calle y de repente yo escucho que alguien a la derecha me dice ‘ey Tincho’. Me como un golpe del otro lado, del otro que nunca lo veo”, comenzó. Luego, dijo que temió por su hermano. “Lo único que pensé fue en sacar a mi hermano de ahí”.

Tiziano relata con precisión aquello que se alcanzó a ver en el video que captaron las cámaras de seguridad. “Lo empujo, lo traigo conmigo y ahí salimos corriendo. Yo estaba escupiendo sangre, sabía que tenía la mandíbula rota, pero no estaba 100% seguro”, contó.

“No me interesa la condena a estos chicos, pero sí que haya un castigo”, reflexionó sobre los dos jóvenes que lo atacaron. Y afirmó: “Hoy en día hay muchísima violencia. Me gustaría aportar mi granito de arena para que esto no pase porque es terrible”.

Video de la agresión a Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza

En LAM también pusieron al aire las imágenes de la brutal agresión a Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier.

Valeria Mazza: qué significa "Tincho", la palabra que le gritaron a su hijo antes de pegarle

El deportista Tiziano Gravier recibió al menos dos golpes de puño -testigos dijeron que fue luego gritarle “Tincho”- y debió ser hospitalizado. Estaba junto a su hermano Benicio.

“Sin mediar discusión dos jóvenes lo atacaron, le dieron una trompada muy fuerte en mandíbula y otro le dio otra trompada en rostro”, contó el letrado.