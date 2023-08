Tras el carpetazo de Marina Calabró, Flor Peña volvió a responderle y aclaró si terminó el secundario

Flor Peña no terminó el secundario - captura LAM.jpg

Así las cosas, este viernes desde LAM (América TV) Ángel de Brito le consultó en vivo a Peña si efectivamente era cierto que no terminó la escuela. “No terminé el secundario porque me quedaron dos materias de quinto año. Matemáticas y química. No fui a un conservatorio. Todo lo estudié en privado”, respondió entonces casi inmediatamente a través de un audio con mucha naturalidad y su picardía habitual.

En tanto, Flor detalló que hizo libre el quinto año debido a que ya estaba trabajando mucho, y como para picantear un poco, aunque de manera indirecta, a Calabró remarcó en un segundo audio: "Quiero aclarar que estudié mucho yo eh... tomé muchas clases y estudio desde muy niña, ¡por eso también puedo hacer muchas cosas!".

Embed

La polémica declaración de Marina Calabró sobre el pasado de Flor Peña

Marina Calabró y Florencia Peña parecieran haber entrado en un conflicto sin fin. Luego de las críticas de la periodista hacía el casting de Got Talent Argentina (Telefe), la actriz le respondió y desató un tremendo ida y vuelta.

"No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar", fueron las palabras de Flor Peña hacia la periodista en dialogo con PrimiciasYa.

Fue entonces, que Marina recogió el guante y en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) respondió: “Ay Dios, yo no sabía que Florencia Peña había sido la encargada de casting, porque se lo tomó personal como si hubiera sido a ella la crítica. Si el casting era brillante, no es tu mérito Flor. Tu laburo será debidamente observado el lunes cuando debuten”.

Marina Calabró y Flor Peña

“Me parece muy precisa la descripción que hace Flor, cuando dice que usted trabaja a partir y con la maldad”, intervino Lanata citando las declaraciones de la actriz en este medio.

“Puede ser que me conozca bien, no se olviden que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo temita con que no pudo pasar en tiempo y forma”, afirmó Calabró y como si no fuera poco agregó: “Pero bueno, ella labura desde muy chiquita, y es más, creo que no se recibió pero no importa”.

“Igual no es un carpetazo, estoy reconociendo el mérito de una niña que tan pequeña ya trabajaba, era una estrella, y no necesitó de la educación formal para progresar en la vida porque su talento se impuso sobre todo”, cerró entre risas.