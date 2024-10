Tras la negativa de Pampita, la estrategia que haría Susana Giménez para "vengarse" de la modelo

En ese sentido, se llegó a conocer hasta un “listado de exigencias” que Pampita había impuesto para aparecer en vivo contando su situación, por lo que ella decidió salir a hablar del tema, entre muchas otras cuestiones.

“Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. Ni voy a ir a ningún programa”, escribió Pampita en una story de Instagram.

De todas maneras, es real que la producción de Susana quiere tener a Pampita y, si ella sigue con esa postura de no querer hablar, intentantarán llevar al living más famoso del país a Roberto García Moritán para "vengarse" de la modelo. Habrá que ver quién será finalmente el que rompa el silencio con la diva.

La palabra de Pampita sobre los chats con Moritán y su reacción cuando le preguntaron por Vicuña

Luego de confirmar este fin de semana su separación de Roberto García Moritán, Pampita decidió alejarse unos días de su vida en Buenos Aires y este martes viajó a Chile, para concentrarse en su carrera laboral.

Una vez que bajó del avión, la modelo se encontró con los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto y habló con el programa Hay que Decirlo acerca de lo que la esperaba en su llegada al país.

"Muy, muy feliz, estoy con un proyecto hermoso que ya van a saber dentro de poco”, expresó en primer lugar sin dar muchos detalles.

Acto seguido, fue consultada acerca de las versiones que vinculaban amorosamente con Benjamín Vicuña y respondió: "No voy a contestar porque si no doy lugar a cualquier barbaridad que dicen, no voy a responder porque ya es ridículo”.

“Un gusto volver a Chile, muy contenta y espero volver muy seguido si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños acá, a disfrutar de estar acá", continuó y se negó a hablar de su separación del político.