Tras los desubicados comentarios contra Tini Stoessel, los periodistas de Paraguay pidieron disculpas

Embed

Los periodistas hicieron cada uno un video para pedir disculpas pero terminaron justificando sus dichos. Eva Rodríguez dijo: "Fue un error, lo acepto, lo admito y duele. Jamás fue mi intención dañar a nadie. Me deja una gran lección. La verdad es que no soy perfecta, lo sé muy bien y hay partes de mi cuerpo que no me gustan... Cometí un error, como todos lo hemos hecho alguna vez y a los que quieran entenderlo, se los agradezco. A los que no... seguiré recibiendo sus comentarios".

"Lastimosamente, no se dieron las cosas como quisimos, no se vio el trabajo de todo el equipo por un comentario desafortunado. Sinceramente, no fue algo que lo pensamos... solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas", siguió.

Chipi Vera explicó: "Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire pero también aclarar que yo dije un comentario de 'ahora entiendo a De Paul' porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista. Sé que mis compañeras están sacando un comunicado... pero de mi parte, es esto. Pedir disculpas".

Embed

El video de la reacción de Tini Stoessel al bullying que le hicieron periodistas de Paraguay por su ombligo

Tini Stoessel se presentó en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Pero el show, que se transmitió en vivo por la señal televisiva Tigo Sports, tuvo un condimento desagradable cuando salieron al aire repudiables comentarios contra Tini por parte de los conductores del evento, a las que les había quedado abierto el micrófono.

“Mirale su ombligo, te pido que veas”, dice una de las mujeres que además acusa que la cantante estaba muy flaca y deshidratada.

Tini reaccionó a todo esto desde un vivo que hizo en sus redes sociales. La cantante estaba mostrando como se maquillaba cuando no paraba de recibir estos comentarios contra las periodistas por su ombligo.

La novia de Rodrigo de Paul, de 25 años, fue muy clara: “Mucha gente preocupada por mi ombligo, esto está bueno decirlo. Es un ombligo, nací así, es el ombligo que tengo”, empezó entre risas.

“Está todo bien, yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Ya está, todo bien, nací con este ombligo ¿Qué se le va a hacer?”, indicó.

“Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo”, sumó antes de seguir con su makeup, ya que sus seguidores se rieron de lo relajada que fue la cantante con toda esta historia.