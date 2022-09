Una bailarina aseguró que Tamara Báez la amenazó por el rumor de romance con L-Gante

“Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video (de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina) era yo”, contó Micaela.

“Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga”, sumó.

Cuando le preguntaron si tuvo algo con el cantante 420 la morocha se sonrió dando a entender que sí. “En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘Wanda Nara, China Suárez’. Me pusieron de todo”, concluyó.

L-Gante explotó tras ser señalado de infiel: "¡Estoy podrido!"

Luego de que se difunda el video de un hombre que muchos señalan como L-Gante con una supuesta amante saliendo de un hotel alojamiento, que sería una de sus bailarinas llamada Luli Romero (ver fotos), habría entrado en crisis la pareja del cantante de cumbia 420 con Tamara Báez.

En este contexto de fuerte crisis y separación, L-Gante explotó ante los rumores que lo señalan de infiel y enfrentó por primera vez la viralización de ese video.

“Salió un video tuyo. ¿Algo para decir de eso?”, le consultó el notero del programa Socios del espectáculo, El Trece, al popular artista.

A lo que el joven de General Rodríguez lanzó sin vueltas: “¡Que la cuenten como quieran! Yo ya estoy podrido de todo eso. Y más vale que no me voy a regalar. Tampoco quiero darle fama a nadie”.