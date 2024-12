Tras su paso por Gran Hermano 2024, Jennifer reveló cual es su mayor sueño: "Me gustaría..."

Embed

"Yo trabajaba en Camioneros como administrativa, con los Moyano. Yo trabajaba con Hugo Moyano, pero mi idea es entrar a los medios", detalló.

Jenifer indicó que su sueño es ser columnista en algún programa de TV o sumarse a algún ciclo de streaming. "Me gustaría ser panelista o trabajar en un streaming", precisó.

Al finalizar, la ex GH aclaró que no tendría drama en volver a su trabajo como administrativa. "El puesto todavía lo tengo porque me dieron una licencia", advirtió.

La sorpresiva revelación de Jenifer sobre su relación con Giuliano en Gran Hermano 2024

En su vista a All Access, Jenifer Lauría contó detalles de su estadía en la casa de Gran Hermano 2024 y sorprendió al hablar de su relación con Giuliano Vaschetto.

La última eliminada del reality de Telefe reveló que con el muchacho no tuvieron sexo. "Solo nos dimos besos", aseguró, ante el asombro de todos en el programa de Diego Poggi y La Tora.

Embed

"No llegamos a dormir juntos. Cada vez que nos acostábamos, Gran Hermano nos pedía el consentimiento, pero no dábamos el consentimiento porque no queríamos hacer nada", detalló.

Jenifer recordó que ella ingresó al reality y juró que no iba a tener relaciones sexuales en la casa frente a las cámaras. "Yo entré segura que no iba a pasar nada. En un momento, él me dijo: 'ya fue'. Yo lo frené y le dije: 'pensá con la cabeza porque sino después te vas a arrepentir'", mencionó.