Maxi Ghione recuperó la libertad: la Justicia le impuso medidas alternativas tras la denuncia

La información del escándalo y detención que rodeó a Maxi Ghione se conoció en el programa LAM (América Tv) tras lo expuesto por un hombre de 43 años que había acordado un encuentro en la vivienda del artista y según su denuncia la situación comenzó a complicarse y el actor se habría negado a pagar el monto previamente acordado por el servicio recibiendo una supuesta amenaza.

"Los delitos denunciados son, en principio, privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. En este momento Ghione está detenido, alojado en la alcaidía de la ciudad de Rafaela", indicó al aire el conductor Ángel de Brito.

El particular posteo de Maxi Ghione antes de ser detenido

Maxi Ghione compartió un particular posteo en las redes sociales antes de ser detenido tras la denuncia de un hombre por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El artista decidió compartir un mensaje dirigido a su hijo con varias fotos juntos y donde advierte que se vienen tiempos difíciles, que no escuche y que confíe en él.

"Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que acechando viven abajo de tu cama", comenzó su mensaje Maxi Ghione.

"No te preocupes por mi, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo. Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites", agregaba profundo.

"Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde. No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír. "Te pido solamente una cosa, confiá en mi. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá", cerró su emotiva publicación el artista justo horas antes de quedar detenido tras el allanamiento en su casa.