Un amigo de Luciana de Gran Hermano reveló por qué les ocultó su identidad: "No respondía"

“Me mandó un sábado a la mañana un mensaje agradeciéndome todo lo que había hecho por él y por la escuela”, describió de entrada y confió que se trató de “un mensaje largo y muy lindo. Cuando le respondí no le llegó, entonces pensé que había salido de joda”.

No obstante, sumó que “después se hizo la tarde y me empecé a preocupar porque parecía un mensaje de despedida. Era domingo y no respondía, me preocupé por él”.

Fue allí cuando explicó cómo se enteró. “Estábamos mirando Gran Hermano, aparece y dice que ahora es Luciana, un shock de emociones”, recordó mientras desde el streaming le consultaron si le chocó verla así, dado que aún le "cuesta hablar de ella" dado que todavía lo tiene incorporado como él.

De esta manera, luego de admitir que fue un shock, confesó sincero: “No sabíamos nada, lo estuve buscando en Instagram y no la encontraba y me di cuenta de que me tenía bloqueado, a todo Santa Cruz”.

Luciana les contó por primera vez a los participantes su historia en Gran Hermano 2024: "Antes era Jorge"

En plena gala de eliminación en Gran Hermano 2024 (Telefe), Luciana Martínez abrió su corazón y les contó a todos sus compañeros su dura historia de vida.

"Quiero aprovechar a contarles a mis compañeros que yo hace un mes y medio me despedí de mi familia siendo Jorge", comenzó expresando Luciana muy emocionada.

"Entré a esta casa para mostrar la persona que escondí hace diez años de mi familia, mis amigos, de mis alumnos, de mi pueblo", siguió. Inmediatamente, Luciana se quebró y los participantes la aplaudieron y le dieron su apoyo.

"Ser Luciana Martínez me llena de poder. Tengo otra pisada. Jorge era una persona que lidiaba con la frustración constantemente. Siento que todavía está acá, por eso mi duelo, por eso callo, por eso tengo un nudo en la garganta", continuó la jugadora.

Y remarcó: "No era el momento porque necesitaba primero conectar con ustedes, porque el afuera daña mucho, lastima. Y quiero sentirme empoderado para ese niño, para esa niña que está del otro lado".