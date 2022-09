En medio del rumor de separación con L-Gante, Tamara Báez se enojó con todos

Ahora, la rubia volvió a subirse al ring, pero contra sus seguidores. La joven hizo un fuerte posteo contra los haters y subrayó que le encanta bloquear usuarios en las redes sociales.

"Me encanta bloquear gente que tira mier...", escribió y sumó: "Espero que después no se anden haciendo cuentas falsas solo para ver mis historias", sentenció junto a pícaros emojis.

Tamara Baez

Fuerte posteo de Tamara Báez tras los rumores de infidelidad de L-Gante

Luego de que se difunda el video de un hombre que sería L-Gante con una supuesta amante saliendo de un hotel alojamiento, habría entrado en crisis la pareja del cantante con Tamara Báez.

A través de sus redes sociales, Tamara Báez compartió una foto donde se la ve acompañada de su abogado, firmando una serie de papeles.

“Ultimado detalles con mi abogado Juan Pablo Merlo”, escribió la madre de Jamaica en las redes con la fotografía en la que se la ve en la oficina de su letrado justo en este momento después de que se conocieron esas polémicas imágenes.

En este contexto, la joven analizó: “Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso”, expresó en sus historias.

“Si quieren fallarme que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar”, cerró Tamara Báez.