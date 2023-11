La riesgosa performance que hizo un participante, con lanzas y fuego, para la final de Got Talent Argentina: el video

Cuando finalizó la presentación, La Joaqui le dijo a Matus: “Entré a este programa odiando la magia y me voy siendo tu fan número uno”. En tanto, Emir Abdul expresó: “Nos hiciste pasar por todas las cosas en este programa. Me hiciste recordar a mi niño interior que amaba la magia. Gracias por todo, te felicito y me dejás sin palabras”.

“Siempre me sentí muy inocente ante tu viaje, como una niña sin entender lo que estaba pasando y dejándome llevar por tus propuestas geniales y grandilocuentes. Hoy nos hiciste estar con el Jesús en la boca”, aseguró Flor Peña. “Si fuese La Joaqui diría que me hice butakera por vos. Soy tu fan”, cerró entusiasmo Abel Pintos.

La pareja de tango volvió a enamorar al jurado y pasó a la gran final de Got Talent Argentina: el video

La pareja de baile Carla Domínguez y Julio Seffino volvieron a enamorar al jurado de Got Talent Argentina (Telefe) con una impresionante coreografía y lograron pasar a la gran final que será este martes.

Los participantes de San Nicolás se lucieron nuevamente y La Joaqui se los hizo saber en su devolución.“Estoy contenta porque el otro día dije de apostar por nuestros dorados y creo que voy bien. El otro día me partió el corazón lo que pasó y me dolió como si me hubiese pasado a mí”, expresó la cantante de RKT.

“Se aman tanto que el corazón les va a explotar, quiero saber si es real o actuado el deseo que se les ve”, quiso saber La Joaqui. “No, actuado, no. Sale según la conexión del momento”, le respondió Julio.

“Me fui muy frustrada el otro día y cada paso que di hoy fue en agradecimiento a la oportunidad que nos dieron”, acotó Carla después de recibir la devolución de La Joaqui.

Por su parte, Emir Abdul les dijo: “Es un placer verlos, ver cómo manejan la musicalidad, los matices, lo hacen de una manera mágica. Yo a mis alumnos les digo que la perfección no existe pero a partir de hoy empiezo a creer que sí, ustedes lo son”.