Una mujer de 61 años asegura ser hija no reconocida de Palito Ortega

Entonces, en una conversación Rosa explicó: "Vamos a hablar con la verdad, que la abogada no mienta, jamás Palito se hizo un ADN conmigo. Estoy harta de tantas humillaciones. Esto me superó, y me siento mal, estoy mal. Me dijeron que tenga cuidado, porque él es poderoso, tiene mucha plata. Si Ramón me quiere hacer algo que venga y me lo haga, que venga él”.

“Así como fue capaz de hacerme lo que me hizo, que venga él a matarme o lo quiera. Ya me cagaron la vida. Si yo cuento todo por lo que yo pasé”, indicó la mujer.

Conocé a Benito, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble, cumplió 16 años

Benito, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble, cumplió 16 años. El adolescente nació en 2005 cuando la pareja estaba junta, luego se separaron y hoy casi 20 años más tarde del rompimiento se llevan muy bien.

“Si no nos lleváramos así, sería muy difícil todo porque el padre de un hijo es para siempre. No me equivoqué al formar una familia con este hombre y lo valoro mucho, porque hoy todavía lo veo y reconozco a la persona de la cual me enamoré”, dijo Ortega en una entrevista.

Sobre Benito, es adolescente cultivó una personalidad especial al crecer en un lugar donde la música y el arte forman parte de su vida. Con su padre la pasión por el fútbol, es hincha igual que él de Boca Juniors y han ido juntos varias veces a la cancha. Además de la música forma una parte muy especial en su vida: desde su abuelo Palito Ortega, sus tíos y claro que su padre.

Además, la actriz contó que desde hace varios años Benito es muy independiente: se despierta solo para ir al colegio y se toma un colectivo.