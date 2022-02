Verónica Lozano se mostró vendada y en silla de ruedas tras el accidente

Más allá del grave accidente, la animadora está tranquila y con buen ánimo a pesar de los dolores, esperando la intervención quirúrgica en Estados Unidos.

veronica lozano.jpg

Durante el domingo, Verónica Lozano fue compartiendo por primera vez las imágenes de cómo quedaron sus piernas tras la lesión: se mostró vendada y en silla de ruedas para desplazarse, hasta que ocurra la intervención quirúrgica.

"Misterio. Un pie se muestra el otro se esconde. Y se disfraza de perro", comentó con su habitual humor Vero en sus historias de Instagram.

Y compartió otro posteo donde explicó cómo se siente: "Un poco de todo porque la vida aveces te sacude... Estoy bien, no dolor. Lunes veo al doc y me dice cuando me opera de los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote".

veronica lozano 1.jpg

El impactante video de la caída de Verónica Lozano

Hace unos días, se supo que Verónica Lozano sufrió un accidente en un centro de esquí en Aspen, donde se encuentra vacacionando junto a su hija, su pareja, Jorge Corcho Rodríguez, y un grupo de amigos.

"Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando. Tiene un talón lesionado. Está todo bien ahora, después del susto", había dicho el periodista Ángel de Brito.

Luego el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), Sebastián Pampito Perello, compartió en su cuenta de Twitter el video del momento exacto del accidente.

En la grabación, se observa que la aerosilla frena de forma abrupta y, desde una altura considerable, la conductora de Cortá por Lozano cae a la nieve.