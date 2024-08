Verónica Varano aclaró cómo está su relación con Gustavo Bermúdez en medio de rumores de separación

“¿Cómo te ves de acá a diez años?”, le consultó Nilda Sarli en una entrevista emitida en su ciclo de YouTube, Mil Vidas. “Me veo con Gus, en pareja, rodeada de nietos, si Dios quiere. Amo a los chicos, y los voy a malcriar tanto...”, aseguró Varano sonriente y con los ojos iluminados de amor por el galán de exitosas novelas noventistas como Celeste, Nano o Alén Luz de luna.

Verónica Varano y Nilda Sarli - captura Mil vidas.jpg

En tanto, sobre cómo es enamorarse a esta edad y con historias familiares anteriores, Varano fue clara. “¿Qué es el amor? Uno se plantea con los años qué es el amor. Y yo entendí que el amor no es el amor a una pareja, el amor es todo lo que uno tiene y lo que puede dar. Y que otra persona también puede recibir. Entonces, desde ese lugar, Gus es una persona que está llena de amor, es un ser humano extraordinario, que trabaja sobre sí mismo, admirable, con disciplina, amigo de sus amigos, excelente padre... con su carácter”, confió Verónica.

Al tiempo que confesó sincera que Bermúdez "es una persona con la que yo elegí viajar, recorrer y él también. Entonces, es cuando te elegís, y saber en quién confío, en quién me puedo respaldar, que puedo ser yo, que sé que no me va a lastimar. El amor es alguien que te comprende, que sabés que va a estar a pesar de... Salvo que uno se equivoque, que también puede ser, que es posible”.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez 1.jpg

Asimismo, la histórica conductora del icónico programa de cable Mi bebé aseguró: "En este momento, Gus es eso para mí, es un gran compañero”. Al tiempo que reveló el sueño laboral que comparten más allá de la relación sentimental que mantienen. “Nuestro proyecto es viajar como para darle visibilidad a este país maravilloso que tenemos”, confió y concluyó afirmando: “Ese es un sueño que tenemos, ojalá que lo podamos cumplir. Es un proyecto, un deseo. Pero más allá de ese camino, hay otro camino para recorrer con él”.

Verónica Varano y Gustavo Bermúdez, amor de pandemia que se consolida en el tiempo

Allá por 2022, Verónica Varano y Gustavo Bermúdez se mostraron juntos en el teatro donde fueron a ver la obra Pura Sangre que protagoniza Griselda Siciliani y donde también estuvo Adrián Suar.

El romance entre Verónica Varano y Gustavo Bermúdez comenzó en el 2020, en plena pandemia del COVID-19. Hacia finales de ese año, Varano viajó a San Martín de los Andes y allí los fotografiaron juntos por primera vez.

Gustavo Bermudez y Verónica Varano

Por ese entonces, este medio insistió con algunos de los protagonistas de la historia de amor. Y si bien Gustavo Bermúdez es muy reservado, brindó unas pocas palabras en exclusiva donde reconoce la historia de amor.

"No tengo nada para decir, solo que está todo bien. Nunca hablo de mi vida privada", explicó el actor. Y prosiguió: "Siempre me sentí muy respetado. Pero sigo sin decir nada. Está todo muy bien, gracias por preguntar, no es molestia que lo hagan porque además se tomaron el trabajo de hacerlo".

Durante el 2021, la pareja no se mostró en muchos lugares públicos ni tampoco fue muy fotografiada.